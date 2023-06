DOLOMITI PRIDE * TRENTO: « INAUGURATA AL PARCO DELLE ALBERE LA “PRIDE SQUARE“, NELLO SPAZIO “TALK” L’INCONTRO CON LA PRESIDENTE NATASCIA MAESI » (

18.42 - venerdì 2 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Inaugurata al Parco delle Albere la Pride Square del Dolomiti Pride. Tante le attività per bimbi e bimbe organizzate da Famiglie Arcobaleno del Trentino – Alto Adige. In corso nello spazio “talk”, l’incontro con la presidente nazionale di Arcigay, Natascia Maesi, moderato da Elisa Bellè. Alle 18.50 (leggermente in ritardo sulla tabella di marcia), l’ora di Zumba con Adrian. A seguire, stand up comedy con Daniele Gattano, Sofia Gottardi e Andrea Saleri. Alle 21.15, spazio alla musica con i Queen of Saba.

*

Foto di Carlotta Paolucci