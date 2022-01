MEDIASET * CANALE 5: “C’E’ POSTA PER TE”: « OSPITI DI MARIA DE FILIPPI L’ATTORE CAN YAMAN – I FABULOUS FOUR – SABRINA FERILLI – GERRY SCOTTI – TEO MAMMUCARI – RUDY ZERBI »

11:15 - 14/01/2022

Dopo l’eccellente esordio di sabato scorso, torna l’appuntamento più atteso della settimana in Tv: Maria De Filippi, domani, in prime time su Canale5, conduce la seconda puntata del people show dei sentimenti “C’è posta per te”.

Chi sara’ capace di perdonare e aprire la busta che al centro dello studio televisivo separa mittente e destinatario e metaforicamente simboleggia la distanza apparentemente incolmabile tra mariti e mogli, genitori e figli, amici, fidanzati, primi amori e parenti che il destino o le scelte di vita hanno separato?

Due sorprese speciali coinvolgono cinque grandi ospiti. L’affascinante attore turco Can Yaman e i quattro amatissimi giudici del talent show Tu Si Que Vales Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset e scritto con: Lucia Chiorrini e Emanuela Sempio e Rosella Bettinardi e Camilla Capogrossi e Anna Maria Celani e Daniela Cutolo e Giusy De Filippo e Rita Leccio e Salvatore Lo Presti con la collaborazione di Barbara Cappi.

Firma la regia: Paolo Pietrangeli.

Segui “C’è Posta per Te” su:

Witty Tv: http://www.wittytv.it/ce-posta-per-te/

FB e IG: @cepostaperteufficiale.

TW: @CePostaPerTeOff