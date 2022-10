FONDAZIONE DON LORENZO GUETTI * “LO SPORT COME STRUMENTO DI INCLUSIONE SOCIALE”: « DAMIANO TOMMASI DIALOGHERÀ CON IL GIORNALISTA STEFANO BIZZOTTO, A RIVA DEL GARDA (13/10 – 20.30) »

12.22 - martedì 11 ottobre 2022

Decennale Fondazione don Lorenzo Guetti: giovedì sera dialogo con Damiano Tommasi. Dal 13 al 16 ottobre, in occasione del decennale della Fondazione che porta il nome del fondatore del movimento cooperativo trentino, sono previsti percorsi tematici rivolti ai giovani, ai cooperatori, alla comunità e agli amministratori pubblici.

“Lo sport come strumento di inclusione sociale” è il tema della serata/dialogo con Damiano Tommasi, inserita nel calendario di “Coopera”, la quattro giorni dedicata al decennale della Fondazione don Lorenzo Guetti. Damiano Tommasi, ex calciatore di serie A (tre stagioni al Verona, una decina alla Roma e, nel 1996 in maglia azzurra, campione d’Europa under 21), dialogherà con il giornalista Stefano Bizzotto.

“Saremo accompagnati a sottolineare dello sport – spiegano gli organizzatori – il suo essere fattore di inserimento nella società, promuovendo uguaglianza, solidarietà, legalità, cooperazione”.

Appuntamento in calendario giovedì 13 ottobre alle ore 20.30 all’Auditorium delle Scuole Scipio Sighele – in piazza Contini 8 a Riva del Garda.

La Fondazione don Lorenzo Guetti, guidata dal presidente Fabio Berasi e dal direttore Michele Dorigatti, è stata costituita nel 2012, Anno Internazionale delle Cooperative, per iniziativa della Provincia Autonoma di Trento, della Federazione Trentina della Cooperazione, dei Comuni delle Giudicarie Esteriori e della Comunità di Valle delle Giudicarie.