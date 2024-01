CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « 260 MILA EURO PER RISARCIRE STROMBOLI DOPO L’INCENDIO, MA IL SINDACO NON È SODDISFATTO »

18.04 - mercoledì 24 gennaio 2024

Questa sera a “Rai Scoglio 24” l’inviato Pinuccio torna a parlare della fiction Rai Protezione Civile con protagonista Ambra Angiolini. Il 25 maggio 2022, durante le riprese della serie, divampò un incendio che devastò Stromboli e mise in ginocchio l’economia dell’isola. In questi giorni si apprende che la fiction non andrà più in onda e che la casa di produzione ha offerto al comune un risarcimento di 260 mila euro.

Cosa ne pensa il sindaco di Lipari (e di Stromboli) Riccardo Gullo? «Non ritengo la proposta soddisfacente – dichiara all’inviato del tg satirico – tuttavia, a giorni, mi recherò a Stromboli per farla valutare dai cittadini. Al di là del danno materiale, quella dell’incendio fu una notte d’inferno. Il giorno dopo ci sarebbe dovuta essere solidarietà, invece sono andati via tutti. L’attrice (Angiolini, ndr) venne un giorno e si fece fotografare con la pala in mano. La gente ha vissuto malissimo questa cosa».