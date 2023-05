COMMISSARIATO GOVERNO TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA, DOTTOR SANTARELLI, « SICUREZZA, MI COMPIACCIO CON LE FORZE DELL’ORDINE PER L’OTTIMO LAVORO SVOLTO »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Commissario del Governo, Prefetto Filippo Santarelli, con una nota in data odierna, ha voluto compiacersi con le forze dell’ordine provinciali per l’ottimo lavoro svolto in occasione del 18° Festival dell’Economia.

Il Prefetto si è rivolto al Questore di Trento, Dr. Maurizio Improta per esprimere il più sincero apprezzamento per la gestione dell’evento e per l’impeccabile organizzazione del complesso dispositivo di ordine e sicurezza pubblica predisposto per la circostanza.

Parole di apprezzamento anche al Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Matteo Ederle e al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Danilo Nastasi per il concorso offerto nell’attuazione del dispositivo di sicurezza, contribuendo in maniera significativa all’indiscussa riuscita dell’evento.

Parole di stima e gratitudine sono state espresse dal Commissario del Governo anche ai Dirigenti ed a tutto il personale della Questura impiegato, nonché agli Ufficiali ed ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per l’impegno e la professionalità evidenziate nell’importante occasione.

La partecipazione di numerose alte cariche istituzionali e di prestigiosi accademici e rappresentanti del mondo economico, sociale e culturale, hanno reso lo sforzo eccezionale.

Le misure attuate ed i servizi coordinati con spiccata capacità ed alta professionalità si sono rivelati pienamente rispondenti alle esigenze e caratteristiche dell’importante manifestazione, consentendone un sereno svolgimento, senza criticità o inconvenienti di sorta, come del resto unanimemente riconosciuto.

Un particolare ringraziamento è stato espresso anche nei confronti degli operatori della Polizia locale per aver garantito la mobilità nell’ambito del capoluogo in occasione del Festival e delle numerose manifestazioni che nella circostanza si sono svolte.

