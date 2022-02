SEN. CONZATTI (IV) * AGENDA RIFORMISTA: « NON FARÒ MANCARE IL MIO IMPEGNO AFFINCHÉ IL TRENTINO SUPERI SIA LA FASE DEL POPULISMO CHE QUELLA DEL PASSATISMO »

9:14 - 12/02/2022

Donatella Conzatti: “Non farò mancare tutto il mio impegno affinché il Trentino superi sia la fase del populismo che quella del passatismo. I problemi concreti si affrontano con due ingredienti essenziali: le nuove competenze e il coraggio di riformare”

La situazione politica post elezione del Presidente della Repubblica, il progetto politico PNRR – che in Trentino necessita di una scossa – e soprattutto l’Agenda Riformista per le generazioni trentine che oltre ad affrontare il quotidiano sanno guardare alle grandi trasformazioni.

Questi ed altri temi sono stati al centro della riunione del coordinamento provinciale di Italia Viva Trentino, del coordinamento di Trento, con la presenza di tutti gli eletti, che ha dato il via ad un calendario di incontri territoriali e all’evento AGENDA RIFORMISTA per coinvolgere le generazioni trentine che si terrà il prossimo 26 marzo.

“Abbiamo bisogno di riformare – ha detto la senatrice di Italia Viva, Donatella Conzatti – rischiamo di rimanere indietro se non usciamo dalle abitudini. L’Autonomia non è mai stata abitudine. Per questo non può accontentarsi del passatismo. Da parte mia – prosegue la senatrice Conzatti – non farò mancare tutto il mio impegno affinché il Trentino superi sia la fase del populismo che quella del passatismo. Noi tutti sappiamo che i problemi concreti, da quelli energetici fino a quelli sanitari, dal dramma delle diseguaglianze fino alle grandi opportunità del Piano Nazionale Next Generation, si affrontano con due ingredienti essenziali: le nuove competenze e il coraggio di riformare”.

Riformare è stata la parola al centro di analisi e visioni per quell’Agenda Riformista nata lo scorso dicembre a Trento. “Un’officina di pensiero – dice Conzatti – che vede un piano di lavoro e sviluppo preciso. Se vogliamo ricostruire un tessuto e una proposta degna di questo territorio speciale dobbiamo mettere a sistema gli spunti che stanno arrivando numerosi e interessanti”.

In calendario quindi, il prossimo incontro dell’AGENDA RIFORMISTA che si terrà il 26 marzo (da segnare in Agenda) mentre continua ogni lunedì alle ore 14.00 la rubrica settimanale AGENDA RIFORMISTA di Donatella Conzatti sulla App RADIO LEOPOLDA. I podcast sono anche su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, le tre principali piattaforme per l’ascolto online e sul sito .