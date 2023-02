PAT * EX SLOI – CHIARIMENTI: « NESSUNA MIGRAZIONE DI PIOMBO ORGANICO ALL’AREA EX CARBOCHIMICA, PER APPA OPPORTUNI ULTERIORI INDAGINI AL DI SOTTO DELL’ASSE FERROVIARIO »

16.42 - venerdì 24 febbraio 2023

Sloi e Carbochimica, alcuni chiarimenti. A chiarimento di quanto emerso nella stampa odierna, APPA conferma che, sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione dei terreni finora eseguiti nelle aree del SIN Trento nord, non si rileva alcuna evidenza di una possibile migrazione di piombo organico dall’area ex Sloi all’area ex Carbochimica, ad opera della falda.

Questo non esclude che, in generale, l’area sottostante alla ferrovia possa essere stata in passato interessata da eventi di contaminazione accidentale o indotta, di cui non è presente evidenza allo stato attuale. Pertanto, visti gli stanziamenti cospicui per indagini ulteriori, APPA ritiene opportuno che vengano eseguiti accertamenti anche al di sotto dell’asse ferroviario al fine di verificare la sussistenza o meno di una possibile contaminazione di tali terreni e addivenire ad una certezza definitiva dello stato dei luoghi.