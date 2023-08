PATERNOSTER * ELEZIONI TRENTINO: « APPOGGIO SERGIO DIVINA CON CONVINZIONE, È GRANDE ASCOLTATORE CON DOTI DI SINTESI »

17.58 - venerdì 18 agosto 2023

Tra poco, ad ottobre, in Trentino vi saranno le elezioni del nuovo Consiglio Provinciale, in un momento molto delicato su molti aspetti e la candidatura da Presidente Sergio Divina persona che conosco dal 1997 persona umile e preparata e capace di relazionare e confrontarsi sempre con tantissima umiltà.

Non posso non appoggiarlo in questa grande sfida con il quale già affrontai le elezioni con lui candidato Presidente nel 2018 dove venni eletto nel Consiglio regionale e provinciale. Voglio mettere a disposizione la mia esperienza del passato dopo dieci anni di stallo politico dove sono mancate visioni per un futuro del nostro trentino.

Questa nuova forza vuole essere un punto di riferimento per il prossimo decennio . Attualmente gestisco la mia azienda agricola in Val di Non dove da anni i cittadini chiedono una viabilità migliore, e dove Dermulo è asse strategico per passaggio di veicoli e turisti che si recano nelle valli del noce sempre a favore del Traforo del Peller.

Chiedo una viabilità degna di una valle periferica dove servizi sono sempre più carenti e accentrati nella città.

I giovani il nostro futuro una forte attenzione ascoltandoli e accompagnandoli a un senso civile altrimenti non ci sarà futuro.

Appoggio Sergio divina con convinzione conoscendolo sarà un grande ascoltatore riuscendo a fare sintesi dei numerosi vuoti lasciati dalle scorse legislature.

Luca Paternoster

