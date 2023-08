DALZOCCHIO (LEGA) * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « CANDIDATURE, I PROBLEMI INTERNI A FRATELLI D’ITALIA NON DEVONO COINVOLGERE FUGATTI O ALTRI »

17.38 - venerdì 18 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Se ci sono problemi interni a Fratelli d’Italia, sinceramente sono fatti loro, ma che non mettano in mezzo il Presidente Fugatti in una discussione che veramente è fuori luogo. La questione delle varie candidature dovrebbe essere risolta all’interno di un partito e non all’esterno di questo, oltretutto disturbando il quotidiano lavoro del Presidente Fugatti che ha ben altro a cui pensare. Stiamo assistendo infatti a una situazione paradossale in cui alcuni ex membri della Lega che desiderano candidarsi pubblicamente, sembrano ignorare il fatto che dovrebbero discutere tale questione con i loro rappresentanti all’interno del partito cui hanno scelto di aderire, ovvero Fratelli d’Italia e non coinvolgendo per mezzo stampa il Presidente Fugatti.

Al contempo pare fuori luogo affrontare un delicato tema come la questione grandi carnivori in tale modo e ricordo che la questione è così tanto complessa che il Presidente Fugatti – per esempio – si è ritrovato sotto scorta.

In questi cinque anni di legislatura tanto si è capito sulle difficoltà che presenta una società in costante evoluzione e con sempre nuovi attori ed è utile a riguardo mettere da parte i meri interessi personali a favore di quelli della comunità come ha fatto Fugatti, senza tentennamenti o altro nel governare.

Mi auguro – piuttosto – che il tutto nasca da una mera speculazione giornalistica da parte di alcuni aspiranti candidati di Fratelli d’Italia.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio.