PAT * CAMPIONATI ITALIANI: « MILLE VVF SULLE NEVI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO, LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA A TRENTO CON L’ASSESSORE FAILONI (27/2 – 10.30) »

17.20 - giovedì 23 febbraio 2023

Oltre 1.000 Vigili del fuoco sulle nevi di Pinzolo e Madonna di Campiglio per i campionati italiani. Lunedì 27, alle 10.30 la presentazione del programma. Vigili del fuoco: dal 2 al 4 marzo, a Pinzolo e Madonna di Campiglio, si terranno il 37esimo Campionato italiano di sci alpino e nordico, l’ottavo Campionato italiano di snowboard e il settimo Campionato italiano di sci alpinismo. Sono oltre mille gli iscritti (in totale 1098) alle diverse gare, in rappresentanza di 18 regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Ci sarà anche una rappresentanza proveniente dal Tirolo. Per il Trentino tra gli iscritti vi sono i Vigili del fuoco volontari di vari Corpi e appartenenti al Corpo permanente di Trento. La cerimonia di apertura, con la sfilata per le vie di Pinzolo, il saluto delle autorità, l’alzabandiera e l’accensione del tripode, si terrà giovedì 2 marzo a partire dalle ore 18.00.

Lunedì 27 febbraio alle ore 10.30, presso la sede di Trentino Marketing in Via Romagnosi 11 a Trento, sarà presentato il programma dell’evento, alla presenza dell’assessore provinciale allo sport e turismo Roberto Failoni, del dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna Raffaele De Col, di Luigi Maturi, presidente del Comitato organizzatore del Campionato nonché Vicepresidente della Federazione dei corpi dei Vigili del Fuoco volontari, di Andrea Bagattini, Ispettore del distretto dei Vigili del Fuoco volontari delle Giudicarie e di Luca Cereghini, Comandante dei Vigili del fuoco volontari di Pinzolo.