PAT * FESTIVAL ECONOMIA TRENTO 2023: « IL TEMA SARÀ “IL FUTURO DEL FUTURO-LE SFIDE DI UN MONDO NUOVO”, IL 3/4 A MILANO LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA »

09.48 - lunedì 20 marzo 2023

Dal 25 al 28 maggio la 18^ edizione dedicata al tema “Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo.” Si terrà a Milano lunedì 3 aprile la conferenza stampa di presentazione del programma della 18^ edizione del Festival dell’Economia di Trento, dedicata al tema “Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo”. Il Festival dell’Economia di Trento si terrà dal 25 al 28 maggio, ed è organizzato dal Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e in collaborazione con il Comune di Trento e l’Università di Trento.

La conferenza stampa è fissata alle ore 12.00, presso il MUDEC-Museo delle Culture, Auditorium (via Tortona 56 – Milano) e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.festivaleconomia.it e la pagina Facebook del Festival.