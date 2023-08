CCIAA TRENTO * IMPRESE FEMMINILI 2023: « AL 30/7 RISULTAVANO ATTIVE 8.693, IN CALO DI 37 UNITÀ RISPETTO AL 2022 »

12.38 - giovedì 3 agosto 2023

Al 30 giugno 2023, presso il Registro imprese della Camera di Commercio di Trento, risultavano attive 8.693 imprese femminili, in calo di 37 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,4%). Si tratta di una riduzione che rispecchia la contrazione numerica rilevata anche a livello complessivo.

In base all’elaborazione dei dati, curata dall’Ufficio studi e ricerche, le imprese guidate da donne rappresentano il 18,5% del totale delle iniziative economiche che operano in provincia; un valore analogo a quanto registrato in provincia di Bolzano (18,6%), ma inferiore sia a quello nazionale sia a quello del Nord Est (rispettivamente 22,7% e 21,0%).

Il settore in cui le imprese femminili sono maggiormente presenti si conferma essere l’agricoltura (1.935 unità). Seguono il commercio (1.678), gli “altri settori” (1.425), il turismo (1.398), i servizi alle imprese (1.325), il comparto manifatturiero, energia e minerarie (431), le costruzioni (211), le assicurazioni e il credito (180) e i trasporti (107).

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, sono soprattutto i settori del commercio e dell’agricoltura a evidenziare una riduzione di stock delle unità (rispettivamente -55 e -26), mentre i servizi alle imprese registrano il maggior incremento di attività (+39).

Tra le caratteristiche del sistema produttivo femminile emerge una rilevante presenza di imprese giovanili e straniere. L’11,2% delle imprese femminili, infatti, è guidato da under35 (975 imprese in valore assoluto), a fronte del 9,4% registrato sullo stock delle 46.958 imprese attive provinciali. Analogamente, le imprese straniere sono il 10,9% del totale delle imprese guidate da donne (947 unità), percentuale superiore al dato registrato a livello complessivo (8,1%).

A fine giugno, le imprese femminili e artigiane erano 1.866, pari al 21,5% delle attività economiche a conduzione femminile presenti in provincia. Si tratta, in oltre l’85% dei casi, di imprenditrici che hanno costituito una ditta individuale e che svolgono la loro attività prevalentemente nell’ambito dei servizi alla persona presso saloni di parruchiera e istituti di bellezza.

Il tessuto imprenditoriale femminile è composto prevalentemente da micro imprese; oltre il 90% delle attività economiche guidate da donne, infatti, non supera i 5 addetti e circa il 65% ha al massimo un lavoratore.

Per quanto riguarda la forma giuridica, l’impresa individuale rimane il modello imprenditoriale più diffuso tra le imprese femminili (il 70,0% del totale delle attività guidate da donne). Seguono le società di capitale (15,4%), le società di persone (13,3%) e le altre forme (1,4%).

“Nonostante il lieve calo numerico delle imprese femminili, registrato nella rilevazione al 30 giugno scorso, sia perfettamente in linea con l’andamento generale della nostra economia – ha commentato Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio di Trento – è opportuno cogliere questo segnale e fare ancora di più per diffondere la cultura imprenditoriale presso le donne e sostenerne le scelte professionali. È necessario implementare nuovi servizi e potenziare quelli esistenti in modo da permettere alle imprenditrici e alle libere professioniste, ma più in generale a tutte le lavoratrici, di alleggerire o delegare i compiti di cura familiare, tradizionalmente assegnati alle donne, e permettere loro di pianificare la propria vita professionale senza limiti preconcetti”.

Imprese femminili attive per settore di attività – 30 giugno 2023