CMST – COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO * CIRCONVALLAZIONE TRENI: « SEQUESTRO CANTIERE, LE NOSTRE 12 DOMANDE A TUTTI I PARTITI »

12.19 - giovedì 3 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Lettera aperta a tutti i partiti politici trentini. Con tale iniziativa intendiamo conoscere le varie posizioni politiche in merito al recente sequestro di alcune aree del cantiere del lotto 3 A -Circonvallazione di Trento da parte della Magistratura e alle questioni di mobilità sostenibile che a tutt’oggi rimangono irrisolte.

I partiti politici, nella comunità trentina e nelle istituzioni locali e nazionali, svolgono un ruolo fondamentale per la democrazia, cioè per la sovranità popolare. È davvero imbarazzante constatare che sulla questione del recente sequestro da parte della Magistratura, i rappresentanti della maggior parte dei partiti non prende posizione. Eppure la salute e l’incolumità pubblica sono temi di primaria importanza per i cittadini. Ed è per questo che il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino, che è apartitico, intende rivolgere ai parti politici 12 domande sulla circonvallazione di Trento e più in generale sulla mobilità sostenibile in Trentino.

Domanda n.1. Ritenete che il PFTE di RFI ITALFERR sia un progetto corretto e che risponde ai bisogni della Comunità della città di Trento?

Domanda n.2. Ritenete opportuno che si provveda ad una moratoria di due anni, come proposto da CMST, per avere il tempo di revisionare il PFTE e prevedere un tracciato che non interessi le aree inquinate dai siti ex area Sloi ed ex Carbochimica e che elimini i rischi connessi alle merci pericolose, al rumore e alle vibrazioni in fase di cantierizzazione e nel futuro esercizio?

Domanda n.3. Ritenete che sia corretto spendere 1 miliardo e 178 milioni di euro per una circonvallazione ferroviaria a Trento e nel futuro esercizio i treni merci continueranno a transitare nel centro abitato di Trento Nord?

Domanda n.4. Ritenete corretto che la popolazione residente a Trento Nord debba continuare ad essere sottoposta ai rischi connessi al trasporto delle merci pericolose e al rumore e vibrazioni ?

Domanda n.5. Ritenete corretto perseverare nella realizzazione del PFTE di RFI ITALFERR che ha registrato n. 266 criticità nella fase autorizzatoria?

Domanda n.6. Come interpretate il ritardo, da parte di RFI ITALFERR, nel presentare pubblicamente il lotto 3B riguardante il Nodo di Rovereto, della linea Fortezza-Verona?

Domanda n.7. Ritenete opportuno che si proceda entro breve termine ad approvare, in Consiglio Provinciale, il Piano Provinciale della Mobilità Sostenibile del Trentino?

Domanda n.8. Ritenete opportuno inquadrare le problematiche connesse ai lotti 3 A e 3 B nel contesto più generale della mobilità sostenibile delle merci e delle persone?

Domanda n. 9. Ritenete che nel contesto delle opere da realizzare, previste nei lotti 3 A e 3 B si debbano prevedere anche le opere per realizzare la metropolitana di superficie del Trentino e dell’Euregio?

Domanda n.10. Ritenete che il nuovo collegamento ferroviario Monaco – Trento – Lago di Garda debba essere al più presto finanziato dal governo italiano e dalla Comunità Europea e si proceda al più presto ad elaborare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da parte di RFI ITALFERR. In quanto opera strategica?

Domanda n.11 Ritenete opportuno che si inizi il trasferimento del trasporto dalla gomma alla ferrovia, considerando l’attuale capacità residua dell’attuale linea storica Fortezza – Verona?

Domanda n.12. Ritenete che si debbano svolgere politiche tariffarie diverse nella riscossione dei pedaggi autostradali A22 e rivedere gli sconti sulle accise agli autotrasportatori e ciò per favorire il trasporto delle merci su ferrovia?

Attendiamo con fiducia delle risposte politiche da parte di tutti i partiti su tali temi di grande interesse per la comunità trentina. Il CMST è a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento degli argomenti riguardanti la mobilità sostenibile.

*

I portavoce

Ing. Ezio Viglietti

Ing. Pina Lopardo

CMST

Comitato Mobilità

Sostenibile Trentino

“Ing. Alberto Baccega”