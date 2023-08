FORZA ITALIA * SEGRETERIA NAZIONALE: « APPROVATE LE PROPOSTE DEL SEGRETARIO TAJANI / ELEZIONI SEGRETARIO – MEMBRI CONSIGLIO »

11.57 - giovedì 3 agosto 2023

//

Nel corso della Segreteria Nazionale di Forza Italia, sono state approvate all’unanimità le seguenti proposte avanzate dal segretario nazionale Antonio Tajani:

• la data del Congresso Nazionale che si terrà a Roma il 24 e il 25 febbraio del 2024, con il seguente ordine del giorno:

1. elezione del segretario nazionale;

2. elezioni dei membri del Consiglio nazionale;

3. elezione dei membri della Segreteria nazionale.

• Adriano Galliani, per la sua notorietà, autorevolezza, per la sua radicazione sul territorio, candidato alle elezioni suppletive per il seggio del Senato della provincia di Monza e Brianza

• l’istituzione di nuovi Settori nazionali:

1. Portavoce: con il compito di curare i rapporti quotidiani con la stampa e di creare di analoghe strutture a livello regionale e provinciale sotto la direzione dei coordinatori regionali e locali

2. Principi, valori e memoria storica di Forza Italia: con il compito di curare l’archivio e la banca dati documentale, per valorizzare la storia e i principi fondamentali del Movimento e della sua figura di riferimento, il presidente Silvio Berlusconi

3. Elettorale: con il compito di coordinare le attività prodromiche e attuative delle campagne elettorali a livello europeo, nazionale, regionale e locale, coordinandosi con le omologhe figure a livello regionale e locale

Su indicazione del segretario nazionale:

– il responsabile del settore Portavoce e’ Raffaele Nevi che individuerà, inoltre, una figura per i rapporti con la stampa estera

– il responsabile del settore Principi, valori e memoria storica di Forza Italia e’ Gregorio Fontana

– il responsabile del settore Elettorale e’ Alessandro Battilocchio

• il responsabile del Settore Organizzazione sara’ Francesco Battistoni, al posto del dimissionario Gregorio Fontana.

Sono riconfermati gli altri responsabili di settore.

L’ufficio Adesioni di Forza Italia diventerà, come l’ufficio Elettorale, Settore nazionale e sarà guidato dall’attuale responsabile Tullio Ferrante.

