PAT * PROGETTO “X-RISK-CC“: « PREDAZZO, COSÌ I TERRITORI GESTISCONO GLI EVENTI METEOROLOGICI ESTREMI »

11.50 - sabato 16 dicembre 2023

Predazzo, con il primo workshop entra nel vivo il progetto europeo X-RISK-CC. Così i territori gestiscono gli eventi meteorologici estremi. Fare il punto sulla gestione delle emergenze meteo, dalla prevenzione al ripristino, anche alla luce dell’esperienza vissuta con la tempesta Vaia. Questo lo scopo del primo workshop del progetto X-RISK-CC che si è tenuto a Predazzo negli spazi della Scuola alpina della Guardia di finanza. A confrontarsi su questo tema si sono riunite le diverse realtà impegnate nelle varie fasi della gestione dell’emergenza Vaia di fine ottobre 2018: rappresentanti delle Amministrazioni locali, dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari e delle altre organizzazioni di Protezione civile delle valli di Fiemme e Fassa, oltre ai funzionari dei Servizi provinciali coinvolti.

Il progetto X-RISK-CC – di cui la Provincia di Trento è partner grazie ad una collaborazione tra Servizio Prevenzione rischi e Cue, Servizio Bacini Montani e Appa – è finanziato dal programma Interreg Alpine Space e si prefigge di migliorare la risposta dei territori alpini nella gestione degli eventi meteorologici estremi, nell’ottica dei cambiamenti climatici. Al workshop hanno partecipato anche i rappresentanti dell’Agenzia della Protezione civile di Bolzano, altro partner di progetto, e di Eurac Research, che coordina l’intero progetto, con i quali la Provincia di Trento collabora per il caso di studio che si concentra sull’impatto della tempesta Vaia nelle valli di Fiemme e Fassa e nei comuni altoatesini confinanti.

L’incontro è stata una prima apprezzata occasione di partecipazione e coinvolgimento per mettere a confronto i diversi punti di vista e le diverse esperienze nella gestione operativa dell’emergenza causata dalla tempesta Vaia nell’ambito del sistema di Protezione civile del Trentino. I punti di forza riscontrati saranno condivisi a livello di progetto per identificare linee guida comuni a tutti i Paesi dell’area alpina. La riflessione comune ha portato anche all’identificazione di aspetti sui quali è possibile lavorare e migliorare che saranno spunto di lavoro per tutti i partecipanti all’iniziativa.

Per rimanere informati sulle attività di progetto è possibile iscriversi alla newsletter semestrale scrivendo a x-risk-cc@provincia.tn.it.