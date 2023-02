RAI * SCOMPARSA COSTANZO: PRESIDENTE SOLDI, « È STATO UN INNOVATORE DEL MEZZO TELEVISIVO ED UN GRANDE CONOSCITORE DEI GUSTI DEL PUBBLICO »

16.00 - venerdì 24 febbraio 2023

“Maurizio Costanzo è stato un innovatore del mezzo televisivo e un grande conoscitore dei gusti del pubblico”. Così la Presidente della Rai Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato Carlo Fuortes ricordano il giornalista e conduttore scomparso oggi a Roma. “Il suo spirito eclettico e le sue capacità professionali lo hanno portato a cimentarsi nei campi della cultura e dello spettacolo in imprese variegate: testi di canzoni e sceneggiature, pièce teatrali e regie, inchieste e direzioni artistiche.Fin dagli esordi nella carta stampata, poi in radio e in tv, Costanzo ha saputo sintonizzarsi sullo spirito dei tempi e ha dato vita a prodotti e trasmissioni seguite da un pubblico ampio e trasversale. Dai tempi di ‘Bontà loro’ ha contribuito a fare del talk show un genere di successo e di particolare longevità.

La Rai è l’azienda che gli ha fornito per prima l’occasione di sperimentarsi con la radio e la televisione e con la quale ha mantenuto sempre rapporti di qualificata collaborazione. Mancheranno a tutti, ai colleghi e agli spettatori, la sua inconfondibile ironia e la sua intelligenza versatile”.