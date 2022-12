APT ALPE CIMBRA (TN) * TERRITORIO : « PRESENTATA LA CANDIDATURA A COMUNITÀ EUROPEA DELLO SPORT 2025, CON CAPOFILA IL COMUNE DI FOLGARIA »

20.09 - giovedì 15 dicembre 2022

Alpe Cimbra (TN): candidata a Comunità Europea dello Sport 2025. L’Alpe Cimbra con il Comune di Folgaria capofila ha presentato ufficialmente la sua candidatura a Comunità Europea dello Sport.

“E’ stato molto importante presentare questa candidatura come Comune di Folgaria insieme ai Comuni di Lavarone, della Vigolana e di Luserna a sugello di un percorso di riconoscimento del valore dello sport per la nostra comunità”, afferma Michael Rech Sindaco di Folgaria, “ma soprattutto per continuare a credere e investire nello sport: con questo riconoscimento, che auspichiamo di ottenere nel 2025, saremo una grande comunità dello sport, con la natura, la storia e le tradizioni che ci contraddistinguono in maniera identitaria.

Lo sport è, nei nostri territori, strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto” afferma ancora il sindaco di Folgaria a nome di tutti i sindaci dell’Alpe Cimbra. “Le eccellenti strutture sportive di cui i nostri Comuni dispongono sono la testimonianza di quanto credano e investano in tantissime discipline sportive, con tutte le difficoltà che caratterizzano i territori di montagna e che vedono nel sodalizio con le associazioni sportive e di volontariato un elemento fondamentale per consentirne il funzionamento.”

“L’Apt Alpe Cimbra ha sposato in pieno la candidatura e opererà per il successo della stessa”, afferma Gianluca Gatti Presidente di Apt Alpe Cimbra. “La nostra Apt e i suoi operatori hanno sempre creduto e investito negli eventi sportivi e anche nei prossimi anni continueremo a farlo con grande professionalità e passione”.

“Aver creduto nello sport oggi ci porta ad avere sodalizi importanti con tante Federazioni (la Federazione Americana di sci Us Ski Team, la Federazione Italiana Ginnastica Ritmica, la Federazione Italiana Sport Orientamento)” afferma Daniela Vecchiato Direttore Apt Alpe Cimbra. “In particolare, -aggiunge,- abbiamo creduto insieme a Trentino Marketing tantissimo nella partnership con la Fiso, non solo per i grandi eventi sportivi di questa splendida disciplina, ma anche per dar vita ad un nuova modalità di fruizione turistica del nostro territorio rispettosa dell’ambiente e della natura. Inoltre, va sottolineato come nella nostra attenzione al connubio sport e turismo si sia data grande importanza e attenzione al tema dell’inclusività, insieme ai nostri Comuni e a Scie di Passione, e che questo oggi ci renda uno dei territori alpini italiani in cui la proposta di attività sportive è tra le più accessibili.

In questi anni che ci condurranno al 2025 presteremo insieme ai Comuni particolare attenzione allo sviluppo di proposte innovative per promuovere un biennio di sport, educazione alla salute e al benessere e sensibilizzare la popolazione e gli operatori della filiera turistica”, aggiunge ancora Daniela Vecchiato, “e inoltre convegni e seminari con il coinvolgimento delle Federazioni e delle Associazioni Sportive locali. L’Alpe Cimbra si farà ancor più attrattiva per un pubblico europeo interessato ad esperienze che includano movimento, natura, sostenibilità, inclusione, e enogastronomia a km 0 come elemento anche di tutela del paesaggio”.

L’Alpe Cimbra si impegna con questa candidatura a mettere tutto l’impegno per giungere al riconoscimento di Comunità Europea dello Sport 2025 e ha l’onore di presentare il logo che ci accompagnerà a questo importante traguardo.