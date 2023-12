PAT – APPA * DUBAI – “COP28“: « I SEI GIOVANI TRENTINI DELEGATI REALIZZERANNO SUL POSTO ARTICOLI – FOTO – PODCAST – VIDEO »

08.31 - venerdì 1 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

La Conferenza ONU delle Parti sul clima (COP28) si tiene dal 30 novembre al 12 dicembre 2023 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, a poche settimane dalla notizia, diffusa dal Copernicus Climate Change Service, che il 2023 si avvia a diventare l’anno più caldo di sempre, battendo il precedente record del 2016.

Quali aspettative per la COP28. La COP di Dubai si concentrerà sul primo bilancio globale dei progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo sul clima di Parigi (Global Stocktake). L’avanzare degli effetti dei cambiamenti climatici e l’insufficienza dell’azione di contrasto messa in atto finora renderanno necessario il tentativo di aumentare l’impegno sia in materia di mitigazione, cioè di riduzione delle emissioni di gas serra, che di adattamento, ossia di riduzione e gestione degli impatti dei cambiamenti climatici.

Particolare attenzione sarà rivolta inoltre alla questione dei finanziamenti, per ora promessi ma non ancora realmente impegnati, specie per le politiche di adattamento e per le cosiddette “perdite e danni”, cioè quei fondi destinati soprattutto ai Paesi più poveri e vulnerabili, costretti a subire impatti da eventi estremi sempre più gravi e che non possono essere evitati.

Il progetto “Racconta il clima alla COP28”. Anche il Trentino cerca di fare la sua parte promuovendo una serie di attività di sensibilizzazione e informazione rivolte alle scuole e al pubblico trentino in generale nell’ambito del progetto “Racconta il clima alla COP28”, che dà continuità alla ormai decennale esperienza di partecipazione giovanile trentina alle Conferenze ONU sul clima.

Il progetto “Racconta il clima alla COP28” è promosso e finanziato dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) e dall’associazione Viração&Jangada, con il sostegno del Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano e del Centro Europeo Jean Monnet dell’Università degli Studi di Trento, ed è realizzato in collaborazione con il MUSE, l’associazione Italian Climate Network e l’Associazione Italiana di Educazione ai Media e alla Comunicazione (MED).

Un gruppo composto da dieci persone, tra giovani precedentemente selezionati ed esperti, in veste di accompagnatori, parteciperà attivamente agli eventi in programma alla COP28 e contribuirà con articoli e materiale informativo a documentare quanto accadrà prima, durante e dopo la conferenza. I sei giovani selezionati e coinvolti in un percorso di formazione dedicato sono Marzio Fait, Federica Baldo, Viola Ducati, Ilaria Bionda, Sofia Farina, Francesca Roseo, mentre i quattro accompagnatori esperti sono Paulo Lima (Associazione Viração&Jangada), Roberto Barbiero e Lavinia Laiti (APPA), Eleonora Cogo (ECCO think tank).

Il gruppo avrà il compito di raccontare la COP28 dal punto di vista dai giovani, mediante l’utilizzo di tecniche di giornalismo partecipativo e la produzione di articoli, foto, podcast e video che saranno diffusi prevalentemente attraverso siti web e social media.

Gli eventi di preparazione alla COP28. Il progetto “Racconta il clima alla COP28” è stato preceduto da due eventi organizzati da APPA. Il 10 novembre si è tenuto l’evento di formazione online “La mia scuola alla Conferenza ONU sul clima – COP28”, rivolto a più di 3.000 studenti appartenenti a 50 scuole di 42 città italiane. Climatologi di APPA ed esperte/i dei negoziati sul clima dell’Associazione Italian Climate Network hanno spiegato e raccontato agli studenti partecipanti cosa accade all’interno delle COP, per capire come funziona il loro complesso meccanismo.

Il 20 novembre presso il MUSE si è tenuto poi l’evento aperto al pubblico “La crisi climatica e le sfide urgenti”, durante il quale sono stati messi in luce gli ultimi dati sull’emergenza climatica globale, e approfondite le principali questioni in discussione alla COP28 nonché il ruolo e l’importanza che riveste la presenza di osservatori della società civile alle Conferenze ONU sul clima. Al termine dell’evento è stato inaugurato il nuovo spazio Agorà del MUSE, allestito per l’occasione sul tema dell’emergenza climatica e della COP28, spazio che ospiterà nei mesi a venire anche momenti di restituzione relativi al progetto “Racconta il clima alla COP28” al ritorno da Dubai e alle attività del programma Trentino Clima 2021-2023 coordinato da APPA in vista della definizione della Strategia provinciale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

I canali informativi per seguire la COP28 con i giovani trentini. I partecipanti al progetto “Racconta il clima alla COP28” seguiranno la prima settimana della COP28 da Trento, prendendo parte da remoto agli eventi in programma, mentre durante la seconda settimana si troveranno a Dubai, dove lavoreranno in squadra con giovani di altri Paesi. Durante lo svolgimento dell’intera COP28, dal 30 novembre al 12 dicembre, il gruppo utilizzerà come piattaforma di diffusione dei materiali prodotti i canali dell’Agenzia di Stampa Giovanile fondata dall’Associazione Viração & Jangada, ovvero:

il sito web www.stampagiovanile.it

il relativo account Facebook: www.facebook.com/StampaGiovanile

e Instagram: @stampagiovanile

oltre ad altri mezzi di comunicazione più tradizionali, come giornali, radio, riviste locali e nazionali che ospiteranno i loro interventi.

Roberto Barbiero

Lavinia Laiti