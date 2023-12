FONDAZIONE CAMPANA CADUTI * “NOTE DI PACE“: « UN PONTE IDEALE COSTITUITO DALLA MUSICA COLLEGHERÀ ROVERETO CON BETLEMME (2/12 – 17.30) »

07.40 - venerdì 1 dicembre 2023

Sabato 2 dicembre ore 17:30. Note di Pace. Rovereto – Betlemme. Un ponte ideale, costituito dalla musica, collegherà Rovereto, “Città della Pace”, con Betlemme, “Città del Natale”. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Campana dei Caduti e dalla Custodia di Terrasanta per esprime – attraverso le canzoni – l’aspirazione e l’impegno per la pace.

L’appuntamento è per sabato pomeriggio, alle 17.30, al Colle di Miravalle dove protagonisti saranno due cori della città della Quercia: il Coro Sant’Ilario e il Minicoro di Rovereto. Il Minicoro nella primavera del 2020 aveva tenuto, proprio a Betlemme, un concerto assieme ai bambini del coro delle scuole.

Un incontro che si ripeterà, seppur a distanza, grazie ad un collegamento in diretta con la Basilica della Natività dove il coro di Betlemme “dialogherà”, attraverso le canzoni, con il coro di Rovereto. Il gruppo di Betlemme sarà presentato da padre Ibrahim Faltas, francescano molto conosciuto anche in Trentino per il suo impegno a favore del dialogo e della pace.

L’incontro prevede anche la partecipazione del Custode di Terrasanta, fra Francesco Patton, che, in collegamento in diretta dalla Grotta della Natività, porterà la sua testimonianza a favore della pace e il suo messaggio per l’inizio dell’Avvento.

Quella di sabato sarà la prima visita del Custode nella città palestinese dopo l’inizio della guerra, in occasione, per l’appunto, dell’inizio del periodo che porta al Natale. Tutto ciò sarà possibile in virtù dello Status Quo, l’insieme di norme che da secoli regola i rapporti delle Comunità cristiane con i governi della regione.

La serata sarà trasmessa via streaming sul canale YouTube della Fondazione Campana dei Caduti a questo link: