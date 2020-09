COMUNE ROVERETO (TN) * ORDINANZA DIRIGENTE CAMPOSTRINI: « PER EVENTO CHIUSO IL CENTRO CITTà DALLE 14.00 ALLE 20.00 IL GIORNO GIOVEDì 3/9/2020 » (ALLEGATO PDF)

AMMINISTRAZIONE COMUNALE – PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN VIA GARIBALDI, VIA MAZZINI, VIA SCUOLE E LARGO SANTA CATERINA A ROVERETO DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00 DEL GIORNO 3 SETTEMBRE 2020 per EVENTO.

Istituzione di divieto di transito in via Garibaldi, via Mazzini e via Scuole, il giorno 3 settembre 2020 dalle ore 15.00 fino a fine evento e comunque non oltre le ore 20.00;

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in largo Santa Caterina dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del giorno 3 settembre 2020;

SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO

Mobilità, Verde e Elaborazioni Tecniche