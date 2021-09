GRUPPO CCB * FINANZA E SVILUPPO SOSTENIBILE: « SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, IL CONFRONTO TRA BAGGIANI E BARISONI SU “ TREND SDG – ANTICIPARE UN MONDO MIGLIORE “ »

Gruppo Cassa Centrale: finanza e sviluppo sostenibile al centro della conferenza organizzata nella prima giornata del Salone.

L’evento ha visto confrontarsi il gestore Massimo Baggiani e Sebastiano Barisoni, Vicedirettore Esecutivo di Radio 24 sul tema dei Sustainable Development Goals (SDG) da una prospettiva finanziaria.

Il Gruppo Cassa Centrale, nell’ambito della prima giornata del Salone del Risparmio, ha organizzato una conferenza sul tema dei Sustainable Development Goals, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030, sottoscritta dai 193 paesi ONU in ottica di miglioramento delle condizioni welfare globali.

La conferenza dal titolo “TREND SDG: anticipare un mondo migliore” si è sviluppata intorno a quello che oggi è un nuovo approccio per affrontare i cambiamenti epocali che sta vivendo il nostro mondo, in questo caso partendo dal modo di fare finanza e di fare impresa.

Un approccio che vede da un lato i nuovi orientamenti che coinvolgono le imprese e i settori fortemente innovativi, come le energie rinnovabili, lo smaltimento dei rifiuti, l’eliminazione di plastica e cemento, il riciclo dell’acciaio, la lotta contro i tumori, l’alimentazione responsabile, la mobilità elettrica, nuovi strumenti inclusivi di educazione, e tanti altri. Dall’altro lato vi è l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa include 17 Obiettivi per lo

Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – per un totale di 169 traguardi.

Un grande sforzo collettivo che coinvolge ogni paese e ogni ambito, compreso il mondo della finanza, per esempio attraverso la promozione dei fondi SDG che hanno la peculiarità di investire in società strumentali al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.

Su queste tematiche si è sviluppata la riflessione tra Massimo Baggiani, gestore del fondo NEF Ethical Global Trends SDG di NEAM, Società di asset management del Gruppo Cassa Centrale e Sebastiano Barisoni, Vicedirettore Esecutivo di Radio 24. Un confronto che è stato preceduto dall’intervento di Enrico Salvetta – Vicedirettore generale vicario e Direttore Finanza di Cassa Centrale Banca.

*

La finanza sostenibile nel DNA del Gruppo Cassa Centrale

Con il lancio da parte di NEAM di NEF Ethical Global Trends SDG – avvenuto nel novembre 2019 – si è ampliata la gamma etica di NEF, composta anche da un fondo obbligazionario (NEF Ethical Total Return Bond) e da due bilanciati (Ethical Balanced Conservative e Ethical Balanced Dynamic).

“Anche quest’anno – commenta Enrico Salvetta – i numeri confermano essere vincente la nostra strategia. Prestiamo da sempre una grande attenzione alle tematiche etiche, favorendo uno sviluppo dell’economia dei territori in cui operiamo e oltre alla formazione dei nostri collaboratori, puntiamo molto sulla crescita di consapevolezza dei nostri Soci e dei clienti delle Banche del Gruppo. Il nostro modo di fare banca, il nostro essere istituti di prossimità e le relazioni con le persone sono il vero valore aggiunto e la chiave del nostro successo.”

La raccolta gestita del Gruppo sfiora oggi i 16 miliardi di Euro. Il Fondo NEF è passato dai 4.7 miliardi del 31.12.2020 ai 5.5 miliardi del 31.08.2021, con un incremento in otto mesi di 848 milioni di Euro (+18%). La crescita, nel suo complesso, confermando il trend del 2020, risulta ancora trainata dai comparti sostenibili della gamma Ethical, che nell’anno ha raggiunto 1,5 miliardi di Euro, segnando un +36% rispetto agli 1,1 miliardi di fine 2020.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano annovera 73 Banche e 1.500 sportelli in tutta Italia, oltre 11.000 collaboratori e circa 450.000 Soci Cooperatori. Con 7 miliardi di Euro di fondi propri, un attivo di bilancio di 86,8 miliardi, crediti a clientela per 46,2 miliardi e una raccolta complessiva di 91,6 miliardi (60,4 di raccolta diretta e 31,2 di raccolta indiretta), si posiziona tra i primi dieci gruppi bancari italiani. Con un CET1 ratio pari al 21,46% si colloca tra i Gruppi più solidi del Paese.

NEF è un Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese, multimanager e multicomparto, la cui società di gestione è NEAM (Nord Est Asset Management S.A.), che gestisce gli attivi del Fondo attraverso una delega di gestione dei diversi Comparti a primarie società internazionali. Il Fondo rivaluta il capitale investito e, per un certo numero di Comparti, persegue un’ottimizzazione del reddito dell’investimento. NEF offre un’ampia e diversificata possibilità di scelta investendo sulle principali borse mondiali, nei mercati emergenti e nel settore immobiliare, distribuendo eventuali rischi fra più investimenti e Paesi diversi.