APPLE ITALIA * APPLE FITNESS+: « DAL 27 SETTEMBRE INTRODURRÀ LA MEDITAZIONE GUIDATA, IDEALE PER PERSONE CHE DESIDERANO ALLENARE IL CORPO E LA MENTE »

Apple Fitness+ è ideale per persone con qualsiasi livello di fitness che desiderano allenare il corpo e la mente con Meditazione e i nuovi allenamenti disponibili dal 27 settembre.

Fitness+ sarà inoltre disponibile in 15 Paesi più avanti nel corso dell’anno.

Apple ha annunciato che Apple Fitness+, il primo servizio di fitness interamente sviluppato attorno all’Apple Watch, dal 27 settembre introdurrà Meditazione guidata, un modo semplice per svolgere esercizi di mindfulness in qualsiasi momento e luogo, e Pilates, un nuovo allenamento per il tonificamento muscolare a basso impatto. Fitness+ introdurrà inoltre un nuovo programma, Allenamenti per la stagione sciistica, presentato e sviluppato dallo sciatore due volte campione olimpico e cinque volte campione del mondo Ted Ligety in compagnia della trainer Fitness+ Anja Garcia. Ispirato agli sport invernali, il programma è stato sviluppato per aiutare le persone ad aumentare la forza fisica, l’equilibrio e la resistenza così da affrontare in modo più piacevole e divertente le discese, fino all’ultima sciata.

In autunno Fitness+ introdurrà gli Allenamenti di gruppo con SharePlay: ci si potrà allenare insieme a un massimo di 32 persone e motivarsi l’un l’altra. E più avanti nel corso dell’anno Fitness+ sarà disponibile in 15 Paesi, con l’aggiunta di Austria, Brasile, Colombia, Francia, Germania, Indonesia, Italia, Malesia, Messico, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti. Fitness+ sarà disponibile in inglese con sottotitoli in sei lingue, così ancora più persone potranno cimentarsi con gli allenamenti proposti dal team eterogeneo e inclusivo di trainer, il cui approccio è adeguato a ogni corpo e a ogni livello di fitness.

“Il fantastico team di trainer Fitness+ è pronto ad accogliere chiunque voglia muovere i primi passi in questo universo, provare qualcosa di nuovo o portare gli allenamenti a un livello superiore con esercizi per il corpo e per la mente; il team di trainer Fitness+ ti aiuterà a condurre una vita più sana, indipendentemente dal tuo livello di fitness,” ha dichiarato Jay Blahnik, Senior Director di Fitness Technologies per Apple. “Siamo entusiasti di introdurre nuovi allenamenti che offriranno agli utenti di Fitness+ ancora più opzioni per fare attività e tenere alta la motivazione, oltre alle cinvolgenti esperienze di Meditazione guidata, accessibili a tutti e facili da praticare nel corso della giornata. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a tutte le persone che vorranno sperimentare Fitness+ in modi nuovi, grazie ai nuovi allenamenti da svolgere da soli o in compagnia, e all’arrivo del servizio in altri Paesi nel corso dell’anno.”

Meditazione guidata

La meditazione aiuta a ridurre lo stress, sviluppare un maggiore senso di consapevolezza e aumentare la resilienza necessaria per affrontare le sfide della vita. Sviluppata sulla base dei popolari esercizi di defaticamento consapevole in Fitness+, Meditazione guidata aiuterà gli utenti a integrare nella quotidianità una routine di meditazione e migliorare il proprio senso di benessere generale. Gli utenti potranno scegliere tra nove temi per la Meditazione guidata (Purpose, Kindness, Gratitude, Awareness, Creativity, Wisdom, Calm, Focus e Resilience) per un’esperienza video coinvolgente insieme ai trainer Fitness+. Ogni esercizio dura 5, 10 o 20 minuti.

Oltre alle esperienze video di alta qualità su iPhone, iPad e Apple TV, le stesse meditazioni saranno caricate ogni settimana anche in formato audio nella nuova app Mindfulness per Apple Watch, così gli utenti potranno fare pratica con la Meditazione guidata quando e dove preferiscono. Con watchOS 8, l’app Respirazione diventerà l’app Mindfulness, con un’esperienza di respirazione guidata migliore, un nuovo tipo di sessione chiamato Reflect e la Meditazione guidata di Fitness+. Queste nuove meditazioni audio in Fitness+ possono essere riprodotte direttamente su Apple Watch se abbinato ad auricolari AirPods o Bluetooth. Gli utenti che desiderano fare esercizi di meditazione in movimento potranno monitorare l’attività nell’app Allenamento sul proprio Apple Watch per dedicarsi alla meditazione anche quando camminano, durante un’escursione o mentre fanno stretching.

Meditazione guidata sarà guidata da un gruppo di trainer specializzati in defaticamento consapevole e yoga già conosciuti e apprezzati dagli utenti, tra cui Dustin Brown, Gregg Cook, Jessica Skye e Jonelle Lewis, a cui si aggiungeranno due nuovi trainer specializzati in meditazione: Christian Howard e JoAnna Hardy. Christian e JoAnna offriranno in complesso 40 anni di esperienza nell’insegnamento delle tecniche di meditazione tradizionale e profonda in modo personale e inclusivo. I trainer della Meditazione guidata proporranno una varietà di esperienze con diversi stili e approcci per accogliere tutte le persone che vorranno provare, da chi si avvicina per la prima volta a questo mondo fino agli utenti più esperti. Per chi è alle prime esperienze, è stato pensato un nuovo programma di Meditazione per principianti per aiutarli a comprendere le basi prima di cimentarsi con le sessioni in studio.

Pilates

Gli allenamenti per tonificare il corpo, come Strength, Core e Yoga, sono tra i più popolari in Fitness+. In Fitness+ verrà aggiunto un nuovo tipo di allenamento a basso impatto, Pilates, che offrirà agli utenti ancora più opzioni per mantenere e migliorare forza e flessibilità. La maggior parte degli allenamenti di Pilates in Fitness+ potrà essere svolta con un semplice tappetino, mentre altri richiederanno l’utilizzo di una fascia elastica. Tutti gli allenamenti di Pilates durano 10, 20 o 30 minuti.

I corsi di Pilates saranno tenuti da due nuovi trainer Fitness+, Marimba Gold-Watts e Darryl Whiting. Marimba ha maturato una lunga esperienza nell’insegnamento del Pilates dopo un esordio da ballerina professionista, mentre Darryl è un ex atleta professionista che affronterà gli allenamenti di Pilates con un approccio innovativo. Entrambi proporranno una vasta gamma di stili agli utenti di Fitness+, per avvicinare il mondo del Pilates a chiunque desideri provarlo. Come per tutti gli allenamenti Fitness+, a Marimba e Darryl si unirà tutto il team di trainer Fitness+ per mostrare le variazioni degli esercizi ai principianti, a chi necessita di un’opzione differente per movimenti specifici o a chi è pronto per attività più complesse.

Allenamenti per la stagione sciistica

Oltre 100 milioni di sciatori e snowboarder affrontano ogni anno le cime innevate per praticare sport invernali all’aperto, tenersi in forma e divertirsi con la famiglia e con gli amici. Per prepare gli utenti a praticare gli sport invernali più diffusi, Fitness+ introdurrà gli Allenamenti per la stagione sciistica, con il due volte campione olimpico e cinque volte campione del mondo Ted Ligety, riconosciuto come uno dei migliori sciatori alpini al mondo, in compagnia della trainer Fitness+ Anja Garcia, specialista dello snowboard. Questi allenamenti sono un modo divertente per aumentare la forza, migliorare l’equilibrio e sviluppare la resistenza, fattori essenziali per prevenire gli infortuni. I movimenti si ispirano agli esercizi che Ted ha adattato dal suo programma di training in qualità di atleta professionista, e includono HIIT, Strength, Yoga e Core. Come per tutti gli allenamenti Fitness+, gli esercizi sono mostrati insieme alle possibili variazioni, così gli utenti potranno allenarsi in base al proprio livello di forma.

“Negli ultimi 17 anni anni ho seguito un allenamento da atleta professionista e oggi più che mai so quanto sia importante proseguire con un training realisticamente praticabile e accessibile per continuare ad affrontare le discese, prevenire gli infortuni e divertirmi insieme alla mia famiglia,” ha affermato Ligety. “Spero che le persone apprezzino gli allenamenti che ho creato con Anja: ho introdotto alcuni esercizi ispirati a come mi allenavo da professionista e altri che rispecchiano invece la mia vita di padre, quando mi tocca portare in spalla anche gli sci dei miei figli oltre ai miei. Questo programma è chiaramente improntato al fitness, ma aiuta anche a trovare nuovi modi di portare l’attività fisica in altri ambiti della nostra vita per divertirci ancora di più.”

Fitness+ in passato ha introdotto allenamenti sviluppati per aiutare gli utenti a raggiungere gli obiettivi desiderati durante una specifica fase della loro vita, come gli Allenamenti in gravidanza e gli Allenamenti per l’età avanzata, oppure in uno specifico momento del loro percorso di fitness, per esempio gli Allenamenti per principianti. I programmi sono pensati per fornire solide basi per costruire e condurre una vita più sana che vada oltre il singolo allenamento.

Artista in primo piano e Passeggiamo

Fitness+ aggiungerà alla popolare serie Arista in primo piano nuovi allenamenti con Billie Eilish, Calvin Harris, Imagine Dragons e Nicki Minaj. La serie Artista in primo piano dedica un’intera playlist di allenamento a un unico artista. Ogni lunedì per quattro settimane, nuovi allenamenti con brani di questi artisti appariranno nel servizio in diverse modalità. I tipi di allenamento includono Cycling, Rowing, HIIT, Strength, Yoga, Dance e Treadmill, mentre i generi musicali spaziano da Latest Hits, Chill Vibes, Everything Rock, Pure Dance, Upbeat Anthems, fino a Hip-Hop/R&B.

Ispirata a questi allenamenti Fitness+, gli abbonati a Apple Music e Apple One potranno divertirsi con la serie Fitness+ Spotlight, che include una playlist esclusiva per ogni singolo Artista in primo piano, con brani carichi di energia e motivazione tratti dal suo intero catalogo, oltre a collaborazioni e remix, che gli utenti potranno ascoltare per darsi la carica al di fuori degli allenamenti Fitness+.

Durante l’autunno Fitness+ introdurrà inoltre nuovi episodi di Passeggiamo, un’esperienza audio per Apple Watch studiata per dare la carica e incoraggiare gli utenti di Fitness+ a fare più attività fisica camminando più spesso. La serie vedrà come protagoniste alcune delle persone più interessanti e influenti al mondo, che condivideranno storie, foto e musica con gli abbonati a Fitness+. Giunta alla seconda stagione, la serie accoglierà nuovi ospiti ogni settimana, tra cui: la cantautrice Bebe Rexha; la cantautrice Camila Cabello; la musicista country e attrice Reba McEntire; l’attivista e fondatrice del movimento Me Too Tarana Burke; il giocatore di basket professionista e 10 volte NBA All-Star Carmelo Anthony; e l’attrice, attivista e autrice Gabrielle Union.

Allenamenti di gruppo con SharePlay

Allenarsi con gli amici e la famiglia è un modo fantastico di tenere alta la motivazione e impegnarsi ancora di più nel percorso di fitness. In autunno Fitness+ introdurrà gli Allenamenti di gruppo con SharePlay, che supporteranno un massimo di 32 persone contemporaneamente. Gli utenti potranno iniziare un Allenamento di gruppo da un thread di messaggi o da una chiamata FaceTime di gruppo su iPhone, iPad e Apple TV con AirPlay. Da qui potranno accedere all’app Fitness, selezionare un allenamento o una meditazione, vedere gli amici sullo schermo e iniziare. Durante un Allenamento di gruppo, gli utenti vedranno le statistiche e i progressi per chiudere gli anelli Attività, e potranno vedere e ascoltare gli amici che si allenano. Con gli Allenamenti di gruppo, quando qualcuno avanza nella Barra performance o chiude un anello Attività, tutti gli utenti riceveranno una notifica per congratularsi con l’amico o darsi la carica l’un l’altro.

Apple Fitness+

Fitness+ è il primo servizio di fitness interamente sviluppato attorno all’Apple Watch. Offre allenamenti professionali e Meditazione guidata su iPhone, iPad e Apple TV, con lezioni tenute da un team eterogeneo e inclusivo di trainer, pronti ad accogliere chiunque voglia condurre una vita più sana. Fitness+ integra in modo intelligente le statistiche degli allenamenti da Apple Watch per un’esperienza personalizzata, coinvolgente e unica nel suo genere, dove gli utenti possono svolgere gli esercizi quando e dove preferiscono. A completare il tutto, i brani degli artisti più importanti del momento danno la giusta carica durante gli allenamenti e tengono alta la motivazione dall’inizio alla fine.

Indipendentemente dalla specifica fase della loro vita o dallo specifico momento del loro percorso fitness, Fitness+ include programmi di allenamento mirati per aiutare gli utenti a fare esercizio e prepararsi a condurre uno stile di vita più sano, tra cui Allenamenti in gravidanza, Allenamenti per l’età avanzata, Allenamenti per principianti e Allenamenti per la stagione sciistica. Fitness+ introdurrà inoltre un programma di meditazione per aiutare i principianti a muovere i primi passi in questa pratica. Con Fitness+ gli utenti ricevono la giusta motivazione per fare attività anche con Passeggiamo, un’esperienza audio per Apple Watch studiata per dare la carica e incoraggiare gli utenti a fare più attività fisica camminando più spesso. Ogni episodio vedrà come protagoniste alcune delle persone più interessanti e influenti al mondo, che condivideranno storie, foto e musica con gli abbonati a Fitness+.

Disponibilità

Fitness+ al momento è disponibile in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Più avanti nel corso dell’anno sarà disponibile anche in Austria, Brasile, Colombia, Francia, Germania, Indonesia, Italia, Malesia, Messico, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti.

Fitness+ richiede Apple Watch Series 3 e modelli successivi con WatchOS 7.2 ed è disponibile quando abbinato con iPhone 6s e modelli successivi con iOS 14.3.

Per usufruire delle funzioni più recenti è necessario utilizzare Fitness+ con Apple Watch Series 3 e modelli successivi; con watchOS 8 abbinato con iPhone 6s e modelli successivi con iOS 15; iPad con iPadOS 15; oppure Apple TV 4K o Apple TV HD con tvOS 15.

Apple ha rivoluzionato la tecnologia personale con l’introduzione del Macintosh nel 1984. Ancora oggi Apple è all’avanguardia nel mondo per l’innovazione con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV. Le cinque piattaforme software di Apple – iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS – forniscono un’esperienza fluida e continua su tutti i dispositivi Apple e offrono alle persone servizi innovativi, tra cui App Store, Apple Music, Apple Pay e iCloud. Gli oltre 100.000 dipendenti Apple si impegnano per realizzare i migliori prodotti sul pianeta, e lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato.