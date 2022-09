FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / ALA * A22 – INCIDENTE STRADALE: « TAMPONAMENTO TRA DUE MEZZI PESANTI, GRAVI DISAGI ALLA VIABILITÀ »

16.00 - martedì 27 settembre 2022

Incidente Stradale: tamponamento tra due mezzi pesanti nella tarda mattinata di oggi sulla A22, al km 170, tra Santa Margherita e Serravalle in direzione nord. Allertati alle 13 i vigili del fuoco volontari di Avio, che hanno operato con le pinze idrauliche per estrarre uno dei due conducenti ed affidarlo alle cure dei sanitari. Sul posto anche l’elisoccorso, un’ambulanza di Trentino Emergenza e in supporto il corpo permanente di stanza a Rovereto. Pesanti i disagi alla viabilità.