ON. CATTOI (LEGA) * MORTE PRESIDENTE BERLUSCONI: « LASCIA UN VUOTO INCOLMABILE, SE NE VA UN UOMO CHE HA FATTO LA STORIA DEL NOSTRO PAESE »

14.14 - lunedì 12 giugno 2023

Berlusconi: Cattoi, una perdita incolmabile per il nostro Paese”. “La scomparsa di Berlusconi è una grandissima perdita per tutto il centrodestra e per il mondo democratico. Lascia un vuoto incolmabile. Se ne va un uomo che ha fatto la storia del nostro Paese. Lo ricorderemo sempre per le sue grandi imprese e la sua ineguagliabile visione. Proveremo a raccogliere la sua eredità portando avanti le sue battaglie per il bene del Paese. Un abbraccio alla famiglia e a tutti i colleghi e amici di Forza Italia”.

Così la deputata della Lega Vanessa Cattoi