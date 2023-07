“NUOVO ASTRA“ * “BENVENUTI AL CINEMA“: « MOLTE LE COMMEDIE IN PROGRAMMAZIONE A TRENTO, DA “LAGUNARIA” A “THE CAKEMAKER“ (5/7 – 23/8) »

18.03 - lunedì 3 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Riparte la rassegna “Benvenuti al Cinema” di Nuovo Astra. Dopo un breve stop, riparte l’esperienza cinematografica nel cortile di Palazzo Benvenuti, sede della Cassa di Trento. Molte le commedie in programmazione, ma ci sarà anche l’occasione di riflettere su temi importanti, come nel caso di “Lagunaria”, il film documentario sul cambiamento climatico a Venezia che aprirà la rassegna mercoledì 5 luglio. L’estate al cinema di Nuovo Astra si chiuderà il 23 agosto con “The cakemaker – Il pasticciere”.

Erano due le rassegne annunciate da Nuovo Astra, quella già in corso alle Ex Scuole Clementi di Lavis, con una programmazione articolata in grado di soddisfare il grande pubblico, e quella a Palazzo Benvenuti, in via Belenzani a Trento, con una selezione di film più ricercata. Risolti i problemi tecnico/amministrativi che hanno posticipato l’inizio, si può finalmente tornare a godere delle proiezioni cinematografiche nell’elegante corte della sede di Cassa di Trento.

La rassegna “Benvenuti al Cinema”, curata da Antonio Artuso, animerà le serate cittadine ogni lunedì e mercoledì (dal 5 luglio al 23 agosto) a partire dalle 21.00, offrendo una varietà di generi che spazieranno dalle commedie ai documentari, con la partecipazione di ARCI Trentino e Mandacarù. Si parte mercoledì 5 luglio con Lagunaria, un film che, grazie a un racconto leggendario e con immagini spettacolari della laguna di Venezia, racconta problematiche attuali come il cambiamento climatico di un luogo unico al mondo. La rassegna si chiude lunedì 23 agosto con The cakemaker – Il pasticciere, una storia d’amore interrotta da un tragico incidente che sovverte il destino di un uomo che decide di cambiare vita. Ma ci sarà grande spazio anche per le commedie come Tuesday Club, Il piacere è tutto mio, A letto con Sartre e Io vivo altrove di Giuseppe Battiston.

Per ulteriori informazioni sui film in programma sia a Lavis che a Trento, si prega di consultare il sito web del cinema: nuovoastra.incooperazione.it