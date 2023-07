FMST – FONDAZIONE MUSEO STORICO TRENTINO * “GOCCIADORO: « CENTO ANNI DI UN PARCO ROMANTICO, AL VIA LA RASSEGNA DI INCONTRI DAL 5/7 »

15.04 - lunedì 3 luglio 2023

Per celebrare i cento anni del parco di Gocciadoro a Trento la Fondazione Museo storico del Trentino ha recentemente allestito la mostra “Gocciadoro: cento anni di un parco romantico”. A complemento dell’esposizione, lungo tutto il mese di luglio, la Cappella di San Adalberto all’interno di Gocciadoro ospiterà quattro incontri dedicati al parco, alla storia della città e al piacere di stare insieme. Si comincia mercoledì 5 luglio alle 18.00 con l’appuntamento “Dal verde privato al verde di tutti. Viaggio nei giardini storici di Trento” tenuto dallo storico dell’arte Alessandro Pasetti Medin.

L’iniziativa, realizzata dalla Fondazione Museo storico del Trentino con il contributo del Comune di Trento e la collaborazione della Circoscrizione Oltrefersina e l’Associazione A Chiese aperte, fa parte di “Trentoaperta 2023”.

Nei quattro mercoledì di luglio (il 5, il 12, il 19 e il 26) saranno proposti alcuni incontri di approfondimento in un luogo unico del parco e di Trento, la cappella di San Adalberto. Progettata dall’architetto Saverio Tamanini e aperta nel 1872 in uno stile che riprende quello del Duomo di Trento, la cappella è un luogo romantico in cui natura e arte si mescolano.

Di fronte alle colonne della cappella, nel bosco di Gocciadoro ma facilmente raggiungibile anche in automobile (il parcheggio si trova di fronte al Villaggio del Fanciullo SOS), i 4 appuntamenti saranno l’occasione per vivere il parco in maniera diversa e per conoscere meglio alcuni aspetti curiosi della storia dei giardini storici della città, della musica della Belle Epoque trentina, ma anche per fare una passeggiata alla scoperta delle piante di Gocciadoro e per ascoltare un concerto di musica barocca curato dell’Associazione “A Chiese aperte”.

Nel primo incontro, mercoledì 5 luglio alle 18, la curatrice dell’iniziativa Elena Tonezzer (FMsT) dialogherà con Alessandro Pasetti Medin; insieme ripercorreranno la storia della presenza dei parchi storici a Trento e la loro evoluzione tra ‘800 e ‘900.

Alessandro Pasetti Medin ha studiato storia dell’arte nelle università di Padova, Bologna, Berkeley. I suoi interessi di studio e le sue pubblicazioni privilegiano la storia dell’architettura, dei giardini, della decorazione e delle arti decorative nei secoli XVIII-XX.

É funzionario storico dell’arte presso la Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento e ha curato di recente il primo volume di Parchi e giardini storici in Trentino: tra arte, natura e memoria (Trento, 2016).

Questo il programma dettagliato della rassegna:

Mercoledì 5 luglio, ore 18

Dal verde privato al verde di tutti. Viaggio nei giardini storici di Trento

Con: Alessandro Pasetti Medin (Umst – Soprintendenza per i beni e le attività’ culturali della PaT)

Mercoledì 12 luglio, ore 18

Gocciadoro sulle note. Musica e sociabilità nella Trento della Belle Époque

Con: Mirko Saltori (Fondazione Museo storico del Trentino)

Mercoledì 19 luglio, ore 18

Il tesoro di Gocciadoro. Una passeggiata alla scoperta della vegetazione del parco

Con: Lucio Sottovia (già direttore dell’Ufficio biotopi e Natura 2000 della PaT)

Mercoledì 26 luglio, ore 18

Concerto a cura dell’Associazione “A Chiese aperte”

– –

MOSTRA

Gocciadoro

Cento anni di un parco romantico

Trento – Via Gocciadoro – Stazione ferroviaria Santa Chiara

15 giugno – 15 settembre 2023

Mostra ed eventi a cura di Elena Tonezzer – FMsT

Grafica: Designfabrik – Rovereto