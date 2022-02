ASSOCIAZIONE TUTELA TERRITORIO * FERROVIA BRENNERO: « L’ACRONIMO È STATO PIÙ VOLTE MODIFICATO DA “TAV” A” TAC” A “BY-PASS TRENTO”, TERMINE CHE DÀ L’IMPRESSIONE DI UN’OPERAZIONE SENZA DANNI COLLATERALI »

11.47 - lunedì 21 febbraio 2022

Sono più di 20 anni che si discute sul quadruplicamento della ferrovia del Brennero. L’acronimo è stato più volte modificato da TAV (Treno Alta Velocità) a TAC (Treno Alta Capacità)

per poi diventare la sommatoria dei due TAV/TAC perché sulla stessa linea passeranno, non si capisce come, sia i treni merci che quelli passeggeri. Ora si preferisce Bypass di Trento, termine

più tranquillizzante, dà l’impressione di un’operazione chirurgica senza danni collaterali.

Associazione Tutela territorio Ala