CGIL E UIL – TRENTINO * SCIOPERO GENERALE: « 300 LAVORATORI TRENTINI HANNO RAGGIUNTO CON I PULLMAN MILANO, PER LA MANIFESTAZIONE DEL NORD ITALIA »

17:24 - 16/12/2021

Sciopero generale, buona adesione in Trentino. Trecento lavoratrici e lavoratori a Milano per la manifestazione del nord Italia.

E’ stata buona l’adesione allo sciopero generale in Trentino. La mobilitazione indetta a livello nazionale da Cgil e Uil ha visto lavoratrici e lavoratori incrociare le braccia per otto ore per protestare contro una legge di stabilità che il mondo del lavoro ritiene non equa.

In particolare l’adesione è stata buona nel comparto privato. Nel settore Metalmeccanico le punte più alte di adesione allo sciopero. Ad esempio alla Coster Tecnologie Speciali (Calceranica al Lago) adesione al 90%, ZF Padova (Arco) 100%, Meccanica del Sarca (Dro) 80%, Sapes (Storo) 100%; in Dana a Rovereto 50%. Malhe di Gardolo 90%. I dati si riferiscono alla produzione.

Nel comparto edile e affini l’adesione è stata discreta; buona nelle cartiere. Più modesta l’adesione nel commercio, mentre gran parte dei lavoratori e delle lavoratrici degli appalti non hanno potuto scioperare perchè essenziali (sanificazione, pulizie ospedali, mense) così come il comparto sanità, case di riposo.

Circa trecento lavoratori e lavoratrici trentine, inoltre hanno raggiunto Milano con i pullman di Cgil e Uil per partecipare ad una delle quattro manifestazioni interregionali.

a questo link alcune foto