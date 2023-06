PARTITO ANIMALISTA EUROPEO * GRANDI CARNIVORI TRENTINO: « GIUGNO DI MOBILITAZIONE NELLA LOTTA PER SALVARE GAIA – JONNY – PAPILLON, RINCHIUSI AL CASTELLER »

17.33 - martedì 6 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Giugno di mobilitazione nella lotta per salvare Gaia, Jonny, Papillon e gli altri orsi alcuni rinchiusi a vita nel carcere/lager del Casteller ed altri condannati a morte dai decreti firmati dal presidente della PAT, temporaneamente sospesi dal Tar, rinviando al 14 dicembre l’udienza di merito, che, tuttavia, il 27 giugno deciderà se confermare la sospensiva dell’esecuzione di abbattimento. In caso negativo JJ4 ed MJ5 potrebbero essere uccisi dalla PAT il giorno successivo.

“Adesso indignarsi, lamentarsi, desiderare e piangere sui social è del tutto inutile, è solo con la mobilitazione di massa che possiamo attenzionare l’opinione pubblica circa le gravi inadempienze, omissioni e negligenze dell’amministrazione Fugatti nella gestione dei grandi carnivori, una deprecabile condotta responsabile del decesso di Andrea Papi. Invochiamo la partecipazione attiva nelle piazze di Trento in difesa degli orsi, la lotta continua a Trento.

E’ un sacrificio raggiungere il capoluogo trentino soprattutto nei giorni feriali, ma lo dobbiamo fare se veramente vogliamo salvarli, lo dobbiamo fare per loro, per la loro vita per la loro libertà. – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – Le tre manifestazioni sono organizzate da movimenti ed associazioni rappresentativi della società civile di diverse estrazioni culturali ma uniti nella lotta pro orsi, nel rispetto del modificato art. 9 della Costituzione per cui la “Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni.

La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”, e contro le ingiustizie perpetrate dal presidente Fugatti dirette a sacrificare la vita degli animali alle logiche del profitto delle lobby dei cacciatori, costruttori di armi e bracconieri e per un tornaconto elettorale. Domenica 11 giugno ore 14 nel comune di Casteller Villazzano la manifestazione denominata l’”Assedio” al Casteller di Trento organizzata dai Centopercentoanimalisti – N.Z.T.. Sabato 24 giugno ore 14 nella città di Trento sarà la volta dell’Assemblea Antispecista – Stop Casteller – Scobi con il corteo denominato “Giornata di informazione e protesta in difesa degli orsi”. Infine martedì 27 giugno ore 8:30 davanti a Tar di Trento il presidio organizzato dal Partito Animalista Europeo unitamente alle associazioni Fronte Animalista ed AVI, in attesa della sentenza dei giudici.”

*

Partito Animalista Europeo