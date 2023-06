CAVADA (LEGA) * CER: « IMPORTANTE LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI, BENE LA PRESENZA IN VAL DI FIEMME »

16.49 - martedì 6 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

“Ritengo importante che per quanto concerne le CER ci sia la partecipazione anche di soggetti privati e sono soddisfatto che la prima possa essere proprio in Val di Fiemme. L’intensificazione dei contatti tra i vari soggetti coinvolti deve essere vista in ottica di sviluppo energetico del territorio soprattutto valligiano”, sono queste le parole usate dal Consigliere provinciale Gianluca Cavada in seguito alla discussione stamane in aula dell’interrogazione a risposta immediata riguardante le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e nello specifico le modalità di attuazione di queste da parte della PAT, in collaborazione con il mondo della cooperazione trentina e il Consorzio dei Comuni.

“Ad aprile 2022 è stato approvato in quest’aula il ddl n. 136, di iniziativa giuntale, finalizzato alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. La PAT, oltre ad aver previsto misure volte alla semplificazione e al potenziamento delle procedure per l’installazione di impianti fotovoltaici, ha stanziato decine di milioni di euro per incentivare concretamente la realizzazione degli stessi impianti. In questo ambito, considerando anche l’apporto economico da parte dei BIM, sia le imprese che i privati, nel nostro territorio, ricevono un sostegno notevole”, ha affermato il Consigliere Cavada che poi ha ha ricordato stamane che un’ulteriore iniziativa verso la transizione ecologica e l’indipendenza energetica consiste nella creazione e nello sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Già lo scorso anno aveva a riguardo presentato un Ordine del giorno teso alla costituzione di CER partecipate dagli enti locali, in collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini, in modo tale da rendere accessibile il processo di transizione ecologica anche alla parte di popolazione trentina che altrimenti sarebbe impossibilitata ad aderirvi. A febbraio 2023 il Ministro Pichetto Fratin ha notificato a Bruxelles un decreto che punta a promuovere la diffusione delle CER attraverso l’introduzione di nuovi sostegni per l’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili.