ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA – LAGO CALDONAZZO * CONSIGLIO DIRETTIVO 2023: « PRESIDENTE HOERTERICH, VICE DARIO UBER / ARIANNA UBER – BARI – PISETTA – RINAUDO – BELLATO – WOLF – ZANON »

Con l’arrivo della primavera inizia la nuova stagione anche all’Associazione Velica Trentina. Nelle prossime settimane cabinati e derive usciranno dal letargo invernale per tornare nel vento a cavalcare le onde del lago di Caldonazzo. Fondata nel 1949 la Velica Trentina è uno dei circoli storici del Trentino e da sempre fucina di atleti e campioni nella vela, tra i quali il campione olimpico Ruggero Tita (Tokyo 2020 – categoria Nacra17) e la campionessa mondiale Federica Cattarozzi (Nieuwpoort, Belgio 2017 – categoria Youth Laser 4.7).

Con il 2023 si è rinnovato il consiglio direttivo che vede Herbert Hoerterich succedere all’uscente Presidente Roberto Emer. Il nuovo consiglio è composto da Dario Uber (Vicepresidente), Arianna Uber (Segretaria), Antonio Bari (Direttore Sportivo), Marco Pisetta (referente di sede), Angelo Rinaudo (Tesoriere), Jacopo Bellato, Massimo Wolf e Edoardo Zanon. L’ammiraglio Dalmazio Sauro, già comandante della “Amerigo Vespucci”, affiancherà come tradizione anche il nuovo consiglio.

“Dopo due mandati un ricambio assicurerà all’associazione nuove idee e rinnovati entusiasmi necessari per affrontare le sfide future. L’ingresso in consiglio di giovani come Jacopo Bellato e Arianna Uber oltre ad altri volti nuovi ha in parte centrato in nostro obiettivo – commenta il Presidente uscente Roberto Emer, Segretario Generale della 14a zona della Federvela al quale lo scorso anno è stata conferita la stella di bronzo CONI per meriti dirigenziali sportivi – Sono stati otto anni nel corso dei quali l’Associazione Velica Trentina ha realizzato un completo salto di qualità, nel settore agonistico, nel potenziamento strutturale della sede e nell’aumento dei soci che hanno superato i 300.”

Nel corso degli ultimi anni sono stati svolti importanti lavori di rinnovamento e potenziamento strutturale della sede nautica, i più importanti dei quali l’innovativo pontile fisso realizzato in gomma riciclata e la sostituzione della vecchia gru, l’unica installata sul lago, al servizio non solo dell’Associazione ma anche della comunità dell’Alta Valsugana e risalente agli anni ’70. “Il mio è stato un rientro, essendo già stato presidente nel 2014 – racconta il presi- dente neoeletto Herbert Hoerterich – Il nuovo consiglio è già operativo e il calenda- rio delle regate è già stato confermato. All’ormai storica regata internazionale del- la classe Snipe German Open si affiancheranno quelle dei cabinati J24, capitanati dal nostro Giuliano Cattarozzi, Direttore sportivo uscente e campione mondiale nel 2018, dei Meteor e degli Optimist.”

La Velica Trentina offre corsi di avviamento alla vela per ragazzi e adulti su Optimist, FJ, Snipe, Trident, Laser e cabinati J24 oltre a corsi per il conseguimento della patente nautica. Anche nel 2022 l’AVT si è distinta nel settore della formazione posizionandosi tra le prime 40 scuole a livello nazionale e terza nella 14a zona FIV per numero di partecipanti. La sede, dotata di bar e ristorante, si trova sul lago di Caldonazzo in loc. Valcanover.

