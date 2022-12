QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « 50 GLI AGENTI IMPIEGATI AL GIORNO, IDENTIFICATE 900 PERSONE E VERIFICATI 300 VEICOLI »

11.26 - domenica 11 dicembre 2022

Continua incessantemente l’attività di contrasto e prevenzione dei reati e di ogni forma di illegalità condotta della Polizia di Stato sul territorio della provincia Trento. Ancora una volta l’obiettivo raggiunto è stato quello di innalzare il livello di percezione della sicurezza dei cittadini mediante la presenza costante e capillare di personale della Questura di Trento che, grazie ad agenti della Squadra Volanti, della Squadra Mobile, poliziotti in e-bike, poliziotti di quartiere e agenti impegnati nei diversi servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti per il weekend appena decorso, ha garantito ai migliaia di visitatori che hanno raggiunto la città un sereno e tranquillo weekend.

Al personale impiegato in questo centro cittadino, il Questore Maurizio Improta ha affiancato i reparti della Squadra a Cavallo e della Squadra Cinofili nonché personale del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità Operative di Primo Intervento che hanno altresì pattugliato capillarmente anche le note mete sciistiche della Val di Sole.

A Madonna di Campiglio e a Pinzolo, infatti, il personale impiegato ha identificato nella sola giornata di ieri circa 90 persone e sottoposto a controllo 50 veicoli così assicurando un’attività di controllo efficace e penetrante. Una vera e propria task force dunque quella messa in atto dalla Questura di Trento, in concomitanza anche con il lungo ponte dell’Immacolata e dell’approssimarsi delle festività natalizie, per un totale di quasi 50 poliziotti al giorno impiegati, che hanno così quotidianamente presidiato tutti i punti più sensibili e affollati di questo territorio.

Nell’ambito dei servizi in questione, sono stati identificate in totale circa 900 persone e controllati 300 veicoli, nonché deferito all’Autorità Giudiziaria nr. 10 soggetti e tratto in arresto due soggetti.

In particolare, il personale dell’U.P.G.S.P., diretto dalla Comm. C. Chiara Marando e coordinato sul territorio dal Vice Ispettore Danny Ceccarini, è stato impiegato nelle aree più calde della città, quale questa Piazza Dante e piazza Santa Maria Maggiore. Nei pressi della zona Stazione, grazie al fiuto dell’unità Cinofila impegnato nel controllo mirato ai soggetti gravitanti intorno alle zone maggiormente esposti ai reati afferenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, veniva identificato un soggetto in possesso di 2 dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish, poi sottoposta a sequestro.

In piazza Santa Maria Maggiore, invece, veniva colto nell’atto della cessione di sostanza stupefacente un cittadino che, sottoposto a perquisizione personale, risultava in possesso di nr. 3 dosi di sostanza stupefacente sempre del tipo hashish e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito degli stessi servizi, la presenza dell’unità cinofila antidroga, ha consentito di rinvenire all’interno di alcuni involucri di cellophane trasparente occultati all’interno di fioriere presenti nelle piazze sopraddette, mezzo etto di sostanza stupefacente del tipo hashish e di tipo cocaina.

Lo stesso personale dell’U.P.G.S.P. ha inoltre tratto in arresto due soggetti in ben due giorni consecutivi. Questi i fatti del primo arresto: il personale interveniva su segnalazione di un passante per un litigio in corso. Giunti sul posto, gli operanti riportavano prontamente la situazione alla calma. Alla richiesta dei documenti, uno dei rissanti si rivolgeva contro gli agenti lì presenti con epiteti ingiuriosi nonché facendo loro resistenza. Il soggetto veniva così accompagnato presso la locale Questura ove, all’esito degli accertamenti dovuti, veniva tratto in arresto. L’arresto è stato questa mattina convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Questi i fatti del secondo arresto: gli agenti intervenivano a tutela di una donna c

he riferiva di essere stato oggetto di scherno da parte del compagno. Giunti sul posto, il personale riportava alla calma la situazione e accompagnava entrambi in Questura. Qui la donna presentava querela nei confronti del compagno che veniva tratto in arresto per atti persecutori. Il predetto arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha applicato al responsabile la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nella giornata di ieri, il personale presente nel centro cittadino ha inoltre brillantemente gestito le centinaia di persone scese in piazza per i festeggiamenti della vittoria della nazionale di calcio del Marocco. Ed infatti, intorno alle ore 18:00 della giornata di ieri, più di 600 cittadini di nazionalità marocchina si sono riversati dapprima nelle vie della città e successivamente, con diversi caroselli di autovetture, hanno raggiunto questa Piazza Dante per manifestare giubilo per la vittoria della propria squadra ai mondiali di calcio in Qatar. Al fine di impedire che i festeggiamenti potessero sfociare in disordini e disagi per la viabilità e per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati prontamente dirottati sul luogo interessato circa 30 agenti delle Forze dell’Ordine che, coordinati da alcuni Funzionari della Questura di Trento, hanno assicurato il regolare svolgimento dell’evento senza alcuna ripercussione sulla viabilità e sull’ordine pubblico.

Stessa giornata in cui, alle ore 15:00, è stata celebrata in Duomo la funzione religiosa per festeggiare la riapertura della Cattedrale di San Vigilio dopo il restauro durato cinque anni. Per la solennità e importanza dell’evento, l’ingresso della struttura è stato presidiato dal personale della Polizia di Stato in Alta Uniforme e dai due magnifici cavalli del Reparto della Squadra a Cavallo di Torino che con la loro maestosità hanno contribuito a rendere ancora più unico il momento inaugurale.

Nel centro cittadino è stato inoltre quotidianamente impiegato personale di questa Squadra Mobile che, coordinato dall’Ispettore Emanuele Vitti, ha assicurato e assicurerà per tutto il periodo natalizio, un servizio specifico antirapina nei luoghi maggiormente affollati dalla presenza di coloro che visiteranno la città in occasione dell’evento “Trento città del Natale”.

Nell’ambito di questa iniziativa, inoltre, personale della Questura di Trento assicurerà un costante servizio di prossimità alla cittadinanza, grazie anche al presidio fisso presente all’interno della casetta di legno dedicata alla Polizia di Stato e ubicata presso questa Piazza Fiera. Il punto fungerà anche da centro di raccolta fondi a favore del Piano Marco Valerio che si occupa di aiutare i figli disabili degli appartenenti alla Polizia di Stato, di Unicef e delle onlus che gestiscono i bene confiscati alla camorra.

