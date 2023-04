PAE – PARTITO ANIMALISTA EUROPEO * JJ4: « MANIFESTAZIONE SOTTO CASA DI FUGATTI, MOBILITAZIONE CONTRO L’ABBATTIMENTO DELL’ORSA »

16.30 - martedì 18 aprile 2023

ORSA JJ4, MANIFESTAZIONE SOTTO CASA DI FUGATTI

mobilitazione della societa’ civile contro l’abbattimento dell’orsa

Indetta per il giorno 30 aprile una manifestazione contro l’abbattimento dell’orsa JJ4 nel comune di Avio, paese del presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. L’evento, organizzato da varie sigle animaliste, sta riscontrando la partecipazione della società civile, di tutti quei cittadini sensibili contrari all’uso della violenza come unica risoluzione e critici verso una amministrazione che pratica la legge del taglione.

“Oltre alle azioni giudiziarie in corso è necessario manifestare il dissenso al provvedimento di abbattimento dell’orsa tramite una mobilitazione di liberi cittadini che non intendono accettare passivamente i soprusi di questi amministratori motivati solo dallo spirito di vendetta. Il 30 aprile protesteremo sotto casa di Fugatti tutta la nostra contrarietà. – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – La presenza dei cuccioli nella trappola a tubo, insieme a JJ4, è la conferma che l’orsa abbia reagito esclusivamente per difenderli e non perché sia un esemplare aggressivo, nella fattispecie il piano d’azione PACOBACE prevede la praticabilità di soluzioni alternative prima dell’abbattimento, soluzioni avanzate dalla LAV ma rifiutate dallo stesso Fugatti. L’odierna dichiarazione in conferenza stampa di volere a tutti i costi uccidere i tre esemplari di orsi nonostante le soluzioni alternative conferma la genuinità della nostra querela per istigazione a delinquere e delitto tentato.”

