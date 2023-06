PRO VITA FAMIGLIA * BERLUSCONI: COGHE, « IMPEDÌ ALLA SINISTRA RADICALE DI SPADRONEGGIARE, FRENANDO IN MODO DECISIVO L’AFFERMARSI DI POLITICHE ESTREMISTE »

20.33 - lunedì 12 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Berlusconi. Pro Vita Famiglia: Impedì a Sinistra radicale di spadroneggiare. “Il grande merito di Silvio Berlusconi, in 30 anni di politica italiana, è stato quello di aver impedito che la Sinistra radicale spadroneggiasse in Italia, frenando in modo decisivo l’affermarsi di politiche estremiste contro la Vita, la Famiglia e la Libertà Educativa attuate altrove in Europa.

Ci ha fatto guadagnare tempo prezioso che sapremo far fruttare. Senza di lui infatti oggi probabilmente avremmo matrimonio egualitario, adozioni per coppie omosessuali e derive ideologiche da sempre bandiere di radicali, sinistra e progressisti. Una delle sue ultime proposte – lo scorso ottobre – fu di istituire un Ministero dedicato agli anziani, il che la dice lunga sulla sua attenzione ai più fragili e contro derive eutanasiche e contrarie alla Vita, come dimostrò soprattutto quando tentò, invano, di fermare la sospensione dell’alimentazione artificiale di Eluana Englaro nel 2009. Esprimiamo cordoglio e ci uniamo al dolore della famiglia e dei suoi cari per la sua scomparsa”. Così Jacopo Coghe, portavoce Pro Vita e Famiglia onlus.