ON. URZÌ (FDI) * VISITE ISTITUZIONALI – 12/8: « IL SOTTOSEGRETARIO DELMASTRO A ROVERETO (PARCO NIKOLAJEWKA ORE 10.30) E TRENTO (CARCERE SPINI – 11.30) »

Il Sottosegretario alla Giustizia, Onorevole Andrea Delmastro di Fratelli d’Italia, sarà in visita in Trentino ed in Alto Adige domani sabato 12 agosto. Sono previsti due appuntamenti ufficiali in provincia di Trento.

ORE 10.30 Parco Nikolajewka Rovereto,

Momento di raccoglimento in ricordo delle due vittime di furia omicida di questi ultimi giorni in città e INCONTRO CON LA STAMPA. Sarà un momento informale a cui parteciperà una delegazione di Fratelli d’Italia con l’organizzazione da parte del circolo di Rovereto.

ORE 11.30/12 sino alle ore 13 circa, visita istituzionale alla struttura penitenziaria di Spini di Gardolo in cui saranno raccolte in presa diretta le esigenze della direzione, della polizia penitenziaria e del personale civile.

Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, On. Alessandro Urzì