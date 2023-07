ON. URZÌ (FDI) * TRENTO – CASA CIRCONDARIALE SPINI GARDOLO: « SARÒ PRESENTE OGGI 23/7 (16.30) ALLA CONFERENZA STAMPA, DOPO AGGRESSIONE AGENTE POLIZIA PENITENZIARIA »

11.26 - domenica 23 luglio 2023

L’On. Urzì in carcere, oggi ore 16.30/16.40 punto stampa davanti alla struttura di Spini di Gardolo. L’On. Alessandro Urzì nella sua duplice veste di coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e di capogruppo in commissione affari costituzionali della camera visiterà oggi pomeriggio alle ore 16.00 il carcere di Spini di Gardolo a seguito della grave aggressione di un agente di polizia penitenziaria da parte di un detenuto violento.

Il punto stampa si terrà alle ore 16.30/16.40 davanti al penitenziario. Saranno comunicate le iniziative che saranno intraprese e sollecitate anche in sede parlamentare per rafforzare le misure di sostegno e sicurezza a tutela del personale di polizia penitenziaria e civile in servizio e per un ulteriore inasprimento delle azioni verso i responsabili di violenze nei confronti degli operatori di sicurezza. Urzì porterà anche la propria solidarietà alla direzione del carcere ed al personale tutto.

On. Alessandro Urzì

Fratelli d’ Italia – Trentino