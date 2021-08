A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C”: « IL GRUPPO DAO -IN ABBINAMENTO CON IL MARCHIO CONAD- È IL NUOVO MAIN SPONSOR DEL CLUB, PER LA STAGIONE 2020 – 2021 » (PHOTOGALLERY)

IL GRUPPO DAO, IN ABBINAMENTO CON IL MARCHIO CONAD, È IL NUOVO MAIN SPONSOR DEL CLUB PER LA STAGIONE 2020 – 2021 – Sulle divise della Prima Squadra presenti anche i Top Sponsor: Trentino, Itas, Dolomiti Energia e Sparkasse. Insieme per essere ancora più forti. Nella splendida cornice della Sala Conferenze del Gruppo DAO è stata presentata ufficialmente la partnership che legherà l’A.C. Trento 1921 alla Cooperativa Trentina nella prossima stagione: il Gruppo DAO, in abbinamento con il marchio Conad, sarà infatti il Main Sponsor del Club nella stagione 2021 – 2022.

I due marchi troveranno spazio sulla parte anteriore della prima e seconda divisa e della divisa dei portieri, con un perfetto abbinamento cromatico che rende ancora più accattivanti le nuove maglie della formazione maggiore gialloblu. Dopo aver supportato per diverse stagioni l’attività del Settore Giovanile, con un sostegno tangibile anche al progetto “Promesse Trentine”, DAO diventa il Main Sponsor del Club, che si affaccia nuovamente al professionismo a distanza di 18 stagioni dall’ultima volta.

Sulle divise ufficiali della Prima Squadra, per l’occasione indossate dai giovani Massimo Froner, Giacomo Viola e Massimiliano Orsega, perni della formazione “Primavera”, troveranno spazio anche i quattro Top Sponsor del Club, ovvero Trentino, Itas, entrambi sulla parte posteriore della maglia, in bella vista sotto il numero, Dolomiti Energia, che occupera lo spazio sul pantaloncino e Sparkasse, che si posizionerà sulla manica sinistra della maglia.

Il Main Sponsor.

Il Gruppo DAO è una cooperativa fortemente radicata sul territorio trentino e basa il proprio modello di sviluppo sull’importanza dei legami, con le persone cui si rivolge e con i luoghi in cui è presente. Nata nel 1962 dall’unione di 20 alimentaristi trentini, la società con sede a Lavis concilia la condivisione della cultura cooperativa con la crescita imprenditoriale di più di 120 soci, senza tralasciare l’attenzione costante verso ogni esigenza della propria comunità.

Per la sua presenza commerciale in continua crescita, il fatturato di DAO nel 2020 ha superato i 290 milioni di euro. Questo traguardo è stato possibile grazie al lavoro sinergico di tutti i collaboratori DAO, un gruppo che ad oggi conta circa 600 persone.

Da quasi 60 anni, dunque, il Gruppo DAO veste con orgoglio lo stendardo dei valori cooperativi in ogni attività di cui si fa promotore e sostenitore. Per valorizzare un luogo bisogna viverlo: per questo DAO gioca un ruolo significativo nel supporto alle tante iniziative legate al territorio, tra le quali spicca lo sport.

Le parole dei protagonisti.

Mauro Giacca (Presidente A.C. Trento 1921): “Per il nostro Club si tratta di un giorno molto importante, perché oggi presentiamo gli sponsor che completeranno la divisa con la quale la Prima Squadra terrà alti i colori della Provincia Autonoma di Trento sui campi della serie C. Il rapporto con il Gruppo DAO è solidissimo: la collaborazione è iniziata diversi anni or sono e, adesso, siamo felicissimi di poter dire che quest’azienda forte, solida e attenta ai valori dello sport è il nostro Main Sponsor e avrà lo spazio che merita sulle divise della Prima Squadra, che affronterà un campionato prestigioso quale è la serie C”.

Ezio Gobbi (Presidente del Gruppo DAO): “Abbiamo sempre seguito, accompagnato e supportato l’attività del Settore Giovanile del Trento. Oggi abbiamo ritenuto opportuno esserci in modo ancora più visibile: DAO è spesso rimasto nell’ombra dei grandi marchi commerciali che gestisce nella province del Trentino e dell’Alto Adige, ovvero Conad ed Eurospin, ma adesso è venuto il momento di dare più visibilità e riconoscimento al nostro marchio”

Diego Cattoni (Amministratore Delegato A.C. Trento 1921): “La nostra squadra di sponsor è fortissima e avere un “capitano” quale il Gruppo DAO è per noi motivo di grande orgoglio. Dopo aver accompagnato l’attività delle squadre giovanili, quest’anno il rapporto è ulteriormente cresciuto e per noi sarà un immenso piacere portare sulle nostre divise un marchio di tale spessore. Con il Gruppo DAO vogliamo creare una parnership in continua evoluzione e lavoreremo per far sì che questo splendido rapporto possa migliorare e maturare giorno dopo giorno. Un enorme ringraziamento va anche ai Top Sponsor, ai quali rinvolgeremo un’enorme attenzione, perché il nostro obiettivo è quello di creare una collaborazione a 360 gradi”.

Alessandro Penasa (Direttore Generale del Gruppo DAO): “Abbiamo voluto fortemente proseguire il rapporto di partnership con il Trento, nella speranza di costruire un lungo percorso di reciproche soddisfazioni. Siamo orgogliosi di poter abbinare il marchio del Gruppo DAO a quello del Club più importante della Provincia. Questo per noi è un modo per restituire al territorio parte della ricchezza che abbiamo saputo costruire in 60 anni di crescita, all’insegna del tanto lavoro e poco clamore”.

Nicola Webber (Direttore Operativo del Gruppo DAO): “La filosofia che il Gruppo DAO segue nelle sue attività di sponsorizzazione origina da tre pilastri fondamentali, ovvero giovani, territorio e volontariato. In questo ci siamo trovati con il Trento e da qui continua il nostro percorso”.

Foto Ufficio Stampa Gruppo Dao