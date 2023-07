PAT * “ARTEINSELLA“: « CONCERTO A TAPPE E PEDALATE ARTISTICHE IN VALSUGANA, CON NERI MARCORÉ (13/7 – 21.00) »

17.40 - mercoledì 5 luglio 2023

ARTEinSELLA: concerto a tappe e pedalate artistiche in Valsugana con Neri Marcoré. Giovedì 13 luglio ore 21.00 – “Vivere il Parco 2023”. Il primo di tre concerti organizzati in Valsugana nell’ambito del progetto ARTEinSELLA con Neri Marcorè, si tiene giovedì 13 luglio ad ore 21.00 presso la barchessa (entrata Piazza Garollo) del Parco delle terme di Levico. Il concerto si inserisce nell’ambito di Vivere il Parco, iniziativa realizzata dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento. ArteinSella nasce con la collaborazione di ApT Valsugana Lagorai, Arte Sella e Pergine Festival.

Una tre giorni (13, 14, 15 luglio) in bicicletta alla scoperta della Valsugana insieme ai “musiciclisti” capitanati da NERI MARCORÈ, cantante e narratore, per visitare le bellezze del territorio e dare vita a un concerto itinerante in tre tappe con uno speciale omaggio alla musica italiana d’autore: di Fabrizio De Andrè, Ivano Fossati, Giorgio Gaber, Franco Battiato, Gianmaria Testa e altri autori italiani, con qualche incursione nella musica internazionale.

Il primo concerto si terrà giovedì 13 luglio ad ore 21.00 presso la barchessa del Parco delle Terme di Levico.

Durante il giorno sarà possibile pedalare insieme con i “musiciclisti” attraversando i luoghi d’incanto della Valsugana e a fine giornata assistere al loro concerto nelle tre tappe nel Parco delle terme di Levico (13 luglio), ad Arte Sella (14 luglio) e a Castel Pergine (15 luglio).

I concerti offrono tre programmi musicali diversi abbinati ai tre colori della bandiera italiana, con la possibilità di seguire le tre serate o una soltanto di esse. Il verde dedicato ai prati nel parco di Levico, il bianco alle nevi perenni ad Arte Sella, il rosso all’amore e alla guerra presso Castel Pergine.

Neri Marcorè sarà accompagnato da Daniele Di Bonaventura (bici e bandoneon), Domenico Mariorenzi (bici , chitarra e bouzuki), Corrado Bungaro (bici, violino e nyckelharpa) e Carlo La Manna (bike e basso).

Il costo del biglietto per il concerto nel parco di Levico è di € 20,00 e può essere acquisto qui: bit.ly/ArteinSellaLevico.

Per i tre giorni di escursioni in bicicletta ( 13, 14 e 15 luglio) sarà necessario iscriversi contattando l’APT Valsugana al numero 0461/727700, via e-mail a info@visitvalsugana.it oppure acquistando l’escursione giornaliera o il pacchetto di tre giorni, che includono i concerti, accedendo al seguenti link www.visitvalsugana.it/arteinsella. La prima escursione del 13 luglio sarà una rigenerante escursione alla scoperta dei Laghi di Levico e Caldonazzo, con la seconda si attraverserà Borgo Valsugana e si raggiungerà Arte Sella dove si visiteranno le opere immergendosi nel silenzio dei boschi. La terza tappa avrà come protagonisti le fortezze austro-ungariche di Tenna e Forte delle Benne per proseguire verso Pergine Valsugana, Valle dei Mocheni e concludersi presso Castel Pergine.

Per informazioni:

APT VALSUGANA LAGORAI

tel 0461 727700 e-mail: info@visitvalsugana.it

Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale

Provincia autonoma di Trento

Tel. 0461 495788 (Parco di Levico) 0461 496123 (segreteria)

e-mail: parco.levico@provincia.tn.it

facebook: parco delle terme di Levico

Instagram: Parco delle Terme di Levico (@parcolevico)