PAT * PNRR MISSIONE 6 SALUTE: « PRESIDIO SOCIO-SANITARIO DI ALA, PRESENTATO IL NUOVO PROTOCOLLO D’INTESA »

17.05 - mercoledì 5 luglio 2023

Presidio socio-sanitario di Ala: presentato il nuovo Protocollo di intesa.Nell’ambito del PNRR Missione 6 Salute, oggi la conferenza stampa con l’assessore alla salute Segnana. Il Presidio socio-sanitario di Ala sarà trasformato in una Casa della Comunità Hub e in un Ospedale di Comunità, grazie ai fondi del PNRR. Oggi in Piazza Dante si è tenuta la presentazione del Protocollo di intesa, condiviso con la Comunità della Vallagarina, i Comuni di Ala e Avio e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Accanto all’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, erano presenti il direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari Antonio Ferro, il vicepresidente della Comunità della Vallagarina Alberto Scerbo, i sindaci di Ala Claudio Soini e di Avio Ivano Fracchetti, il direttore della Apsp Ubaldo Campagnola di Avio Andrea Zencher e il direttore del Dipartimento infrastrutture di Apss Debora Furlani, che ha illustrato nel dettaglio gli interventi di ristrutturazione del complesso.

“Sappiamo che il presidio sanitario della Vallagarina sta molto a cuore alla comunità locale, che attende da numerosi anni un progetto complessivo di valorizzazione e ripristino – è il commento dell’assessore Segnana. Il Protocollo di intesa è stato rinnovato sulla base di quanto abbiamo concordato nel Piano operativo provinciale per l’attuazione del PNRR – Missione 6 e nel successivo contratto stipulato con il Ministero della Salute. Entro il 2026 questa struttura oltre ad accogliere la Casa della Comunità e l’Ospedale di comunità con 17 posti letto di cure intermedie, sarà completata con la funzione di RSA”.

All’incontro erano presenti anche il dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza della PAT Andrea Maria Anselmo e il vicepresidente della Apsp Ubaldo Campagnola di Avio Giovanni Carlo Modena. Il direttore generale di Apsp Ferro ha sottolineato come i nuovi interventi rientrino in una visione complessiva di riorganizzazione delle strutture e dell’assistenza sanitaria territoriale, in un’ottica di prossimità: “Ala può rappresentare un modello”, ha detto. Soddisfazione è stata espressa dai rappresentati dei Comuni e della Comunità, coinvolti fin dal primo protocollo del 2013 negli obiettivi di valorizzazione della struttura.

Presso il presidio socio-sanitario di Ala sono attualmente garantite le seguenti funzioni sanitarie e socio-sanitarie:

servizio di continuità assistenziale

servizio infermieristico territoriale (cure domiciliari)

cure intermedie

riabilitazione motoria/fisiatrica in regime ambulatoriale

assistenza specialistica (incluso l’ambulatorio di odontoiatria e igiene dentale)

ambulatori MMG e PLS

punto prelievi

riabilitazione psichiatrica (centro terapeutico residenziale psichiatrico)

sede associazione di volontariato del soccorso e trasporto sanitario

uffici amministrativi di Apss.

In base al Protocollo oggi aggiornato dall’esecutivo, entro il 2026 verrà istituita una Casa della Comunità Hub e un Ospedale di Comunità dotato di 17 posti letto di cure intermedie, attualmente gestite dall’A.P.S.P. “U. Campagnola” di Avio.

Casa della Comunità di Ala

Si svilupperà nel corpo principale, situato in piazza Papa Giovanni XXIII, di proprietà dell’Apss, e nell’edificio di via Brigata Mantova, di proprietà del Comune di Ala, attualmente concesso in uso all’Azienda sanitaria e adibito ad ambulatori; questo immobile sarà concesso in comodato gratuito all’Apss per la durata di 33 anni.

Nel corpo principale, il piano seminterrato ospiterà gli spazio destinati alla riabilitazione motorio/fisiatrica in regime ambulatoriale, nonché gli spazi di servizio. Gli spazi al piano terra saranno oggetto di ristrutturazione da parte di Apss per ospitare l’area di Continuità assistenziale, gli ambulatori destinati al servizio vaccinale e a quello infermieristico territoriale; sarà inoltre collocato il Punto unico di accesso, l’ufficio accettazione Cup, sarà mantenuto il punto prelievi e gli spazi di servizio. Al primo piano non si prevedono interventi, saranno mantenuti gli ambulatori realizzati nel 2019 per i medici di medicina generale. Sarà inoltre mantenuta la funzione di riabilitazione psichiatrica finché non si renderà disponibile un presidio sanitario idoneo.

Nell’immobile in via Brigata Mantova saranno collocati, dopo ristrutturazione a cura di Apss, gli ambulatori dell’assistenza specialistica al piano terra e gli ambulatori dell’assistenza odontoiatrica al primo piano.

Ospedale di Comunità di Ala

Sarà realizzato al secondo piano del presidio di piazza Papa Giovanni XXIII che verrà completamento ristrutturato per ospitare un modulo da 17 posti letto di cure intermedie e relativi spazi di servizio.

Funzione Rsa

Il terzo piano del presidio di piazza Papa Giovanni XXIII, dove attualmente è collocato un modulo di 20 posti letto di cure intermedie, ospiterà dopo la ristrutturazione del secondo piano, la funzione Rsa dotata di 20 posti letto. Quando sarà spostata anche la funzione di riabilitazione psichiatrica, si prevede l’attivazione di un ulteriori 10 posti letto di Rsa.