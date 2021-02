TECNOCASA * RETI IMMOBILIARI ESTERO: « SUPERATE IN SPAGNA LE 700 AGENZIE AFFILIATE, LA PRIMA SEDE VENNE APERTA NEL 1994 A BARCELLONA »

Importante traguardo per il Gruppo Tecnocasa in Spagna. Presente da oltre 20 anni in terra iberica, ha superato le 700 agenzie affiliate.

La prima agenzia venne aperta nel 1994 a Barcellona ed oggi sono presenti 701 punti vendita: 624 agenzie immobiliari (619 Tecnocasa e 5 Tecnorete) e 77 dedicate al settore creditizio con marchio Kìron, per un totale di oltre 3.400 professionisti. Le agenzie affiliate sono localizzate in modo capillare in tutta il territorio nazionale, in 27 province di 10 comunità.

Nel 2020, nonostante la crisi sanitaria causa Covid-19, sono state aperte 25 nuove agenzie, a conferma che i piani di espansione proseguono e la società investe in formazione, tecnologia e strumenti utili allo sviluppo sostenibile delle reti.

Ad oggi il Gruppo Tecnocasa è leader in terra iberica per numero di agenzie con un’importante quota di mercato, che in alcune aree supera il 12% e nelle grandi città come Barcellona e Madrid raggiunge il 7,7%.

In Spagna, nel 2020, le reti immobiliari Tecnocasa e Tecnorete hanno intermediato la compravendita di oltre 9.950 immobili. Per la parte finanziaria, Kìron, società di mediazione creditizia, ha gestito, sempre nel 2020, oltre 4.150 finanziamenti per l’acquisto della casa.

Lo sviluppo continua, sono previste infatti 116 nuove aperture nel corso del 2021 e l’obiettivo è dunque superare quota 800 uffici.