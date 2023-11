ON. URZÌ (FDI – COMMISSARIO) * GRUPPO PROVINCIALE: « PIENA UNITÀ, GIUSTO ACCORDO PARTENDO DAL RISPETTO DEGLI ACCORDI ELETTORALI »

19.05 - mercoledì 29 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

FRATELLI D’ITALIA: “GIUSTO ACCORDO PARTENDO DAL RISPETTO DEGLI ACCORDI ELETTORALI”, PIENA UNITÀ DEL GRUPPO PROVINCIALE DI FDI DEL TRENTINO

Sarà presto risolta la crisi nella fase di costituzione del governo provinciale di Trento con il riconoscimento a Fratelli d’Italia del ruolo che spetta al partito che ha permesso di conquistare il premio di maggioranza e che ha ottenuto, a pari merito con il partito del presidente Fugatti, la leadership della coalizione.

Le dichiarazioni dei consiglieri provinciali Cia, Girardi, Daldoss e Biada sono rappresentative della riacquisita unità di FdI in una fase certamente complessa, considerata l’inattesa mancata attuazione dell’accordo elettorale da parte del presidente Fugatti.

“Lo stallo nelle trattative non è quindi riconducibile al nostro partito – dichiarano i consiglieri di FdI – che anzi, esponendosi con il voto in Consiglio Regionale, ha fortemente ribadito la propria disponibilità al dialogo, anche a rischio di incomprensioni interne che riteniamo oggi superate”.

“L’appello a ‘fare presto’, che la Comunità Trentina rivolge ai rappresentanti politici, è da noi condiviso -sottolineano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni-. La base di partenza di un giusto accordo non può essere che l’applicazione di quanto sottoscritto prima delle elezioni (ossia la vicepresidenza per Francesca Gerosa, ndr). Lo dobbiamo a tutti coloro che hanno votato FDI e che – concludono Cia, Daldoss, Girardi e Biada- con il loro voto hanno inteso premiare un elemento di discontinuità e di novità nel centrodestra”.

“A nome di tutto il partito esprimo grande soddisfazione per il pieno ricompattamento di FdI all’insegna degli

impegni assunti con il Trentino e i suoi elettori: noi manterremo come sempre la parola data, governeremo per il bene del territorio con l’autorevolezza consegnataci dal voto, confidando sul rispetto degli impegni elettorali da parte di tutti” Alessandro Urzì, Commissario provinciale FdI Trentino.