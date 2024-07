KASWALDER – BOSIN * QUOTE HYDRO DOLOMITI: «OK LA SCELTA DI DOLOMITI ENERGIA HOLDING, CHE HA DECISO DI ESERCITARE LA PRELAZIONE 40%»

15.38 - venerdì 12 luglio 2024

Esprimiamo grande soddisfazione per la scelta maturata questa mattina in seno al Cda di Dolomiti Energia Holding, che ha deciso di esercitare la prelazione sul 40% delle quote di Hydro Dolomiti Energia spa, messo in vendita dal fondo australiano Macquarie. Nonostante le forti pressioni per una scelta differente, ha prevalso l’idea che l’acqua è un bene pubblico ed è giusto e doveroso che abbia una ricaduta a favore di tutti e non dei soliti noti.

Ringraziamo tutti i colleghi consiglieri per il voto unanime espresso in aula su una risoluzione apposita, che ha dato pieno mandato al Presidente Maurizio Fugatti, che a sua volta ringraziamo per il coraggio della decisione.

Il voto unanime del Consiglio provinciale, richiama dunque idealmente lo spirito del popolo dell’ASAR del 1947, quando si difese appunto il principio dell’acqua bene pubblico e “fulcro economico potentissimo” per le finanze della stessa autonomia speciale trentina.

I consiglieri del Partito Autonomista Trentino Tirolese

Walter Kaswalder

Maria Bosin