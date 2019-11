GHEZZI (FUTURA) * PRESIDENTE KASWALDER : « LE NEWS DEL KAS AI TEMPI DELLE FAKE / W.K. SE NON DICE LA VERITà, NON è SOLO UN PROBLEMA PER LA SUA CREDIBILITà MA PER LA DEMOCRAZIA IN TRENTINO »

LE NEWS DEL KAS AI TEMPI DELLE FAKE – Il presidente del Consiglio provinciale, NON imparziale, fugattista e salvinista, dice che è stato invitato alla FESTICCIOLA di MAVIGNOLA. Lo dice in un post su Facebook in cui accusa FUTURA di essere contro di lui per partito preso. Falso: è lui che ha preso partito (la Lega) e che non fa il suo dovere di super partes a garanzia delle minoranze.

La presidente della Pro loco lo SMENTISCE (NON invitati né Kaswalder, né Fugatti né Salvini) ma l’articolo su giudicarie.com resta una notte e poi SPARISCE.

Ma se W.K. NON dice la verità, NON è solo un problema per la sua credibilità, ma per la DEMOCRAZIA in Trentino.

Comunque sia, hanno trasformato una ricorrenza del turismo in una merenda della Lega. Bella roba,

Walter Kaswalder Maurizio Fugatti Roberto Failoni.

Ribadisco: Kaswalder sta danneggiando il Consiglio provinciale e la sua dignità nel Trentino.

*

Paolo Ghezzi, Futura