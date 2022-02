PRESIDENZA CONSIGLIO PAT * 50° SECONDO STATUTO AUTONOMIA: KASWALDER, « A MEZZO SECOLO DALLO STORICO TESTO È TEMPO DI UNA FORMULAZIONE ADEGUATA AI TEMPI »

15.50 - giovedì 24 febbraio 2022

Il presidente Walter Kaswalder ha incontrato stamane a Bolzano i colleghi Rita Mattei (presidente del Consiglio provinciale di Bolzano) e Josef Noggler (presidente del Consiglio regionale). Come preannunciato a San Michele all’Adige ieri mattina – alla presentazione pubblica del programma di celebrazioni per il 50° del Secondo Statuto di Autonomia – il presidente del Consiglio provinciale ha espresso oggi ai due omologhi l’auspicio e la proposta di rimettere in moto la riflessione istituzionale attorno al tema dell’aggiornamento della carta statutaria.

A mezzo secolo dallo storico testo approvato nel 1972, è tempo di una nuova formulazione adeguata ai tempi, come emerso con la massima chiarezza dai lavori e dai documenti finali elaborati nella scorsa legislatura rispettivamente dalla Consulta istituita a Trento e dalla Conferenza formata a Bolzano. E’ mancato, in quella occasione, il raccordo tra i punti di vista trentino e altoatesino, con il risultato che non c’è ad oggi un progetto di riforma statutaria – anche parziale – condiviso su scala regionale.

Kaswalder ha discusso quindi con Mattei e Noggler della possibile formazione, in accordo con i governi provinciali, di un organismo leggero e ristretto, che rilegga i documenti finali delle consulte e provi a ragionare sui punti di contatto e le possibili convergenze. Sarebbe un ottimo risultato – conclude il presidente – consegnare alla prossima legislatura un punto più avanzato di elaborazione del progetto di riforma, che se possibile sciolga anche il nodo del ruolo da assegnare all’ente Regione nel sistema istituzionale della nostra autonomia.