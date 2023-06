ON. URZÌ (FDI) * COALIZIONE CENTRO DESTRA: « LE PAROLE DI DIVINA (LEGA) RINSALDANO LE RAGIONI DELL’UNITÀ CONTRO OGNI TENTAZIONE DI AUTOSUFFICIENZA »

09.47 - venerdì 30 giugno 2023

Coalizione di centro destra – Urzì (FdI): Le parole di Divina (Lega) rinsaldano le ragioni dell’unità contro ogni tentazione di autosufficienza. Il dibattito aperto internamente alla Lega da parte del senatore Sergio Divina sulla rigidità, al limite del totale distacco, del rapporto del presidente uscente della Provincia Maurizio Fugatti verso Fratelli d’Italia, ossia il maggiore partner di coalizione potenziale del centro destra, va apprezzato per i limpidi ed onesti elementi della analisi proposta.

Il primo è quello che riguarda l’interesse del Trentino che può essere soddisfatto solo vincendo le elezioni, il che può avvenire con una coalizione larga, fondata su un programma condiviso e non fatta di capi autoproclamatisi e sottoposti ubbidienti. Una coalizione è una squadra dove ciascuno fa il suo e non dove qualcuno ordina e gli altri anche se non d’accordo obbediscono. È evidente, come lo era già da tempo, che il problema non riguarda la coalizione in sé (numerose sono le voci che si sono levate in queste settimane per un dialogo che viene purtroppo ancora negato) ma solo alcune rigidità di una ristretta cerchia di titolari di incarichi e ruoli tanto da rischiare di fare pensare che le preoccupazioni siano più di mantenimento delle proprie posizioni di partito o istituzionali che di interesse collettivo per il Trentino.

Al senatore leghista Divina va riconosciuto il merito di aver interpretato quello che è un sentimento che a noi risulta estremamente diffuso anche fra gli amici fraterni della Lega con i quali governiamo straordinariamente l’Italia intera e ormai gran parte delle regioni italiane, con uno spirito di squadra che solo alcune rigidità totalmente incomprensibili a livello locale impediscono di trasferire anche in Trentino negando la possibilità di mettere in moto una campagna vincente che permetta di avere cinque anni di governo del rinnovamento.

A chi volesse maliziosamente sottintendere, dietro le parole del senatore Divina, schemi preconfezionati diciamo da subito che farebbe torto in primis proprio alle profonde riflessioni innescate dall’alto dirigente della Lega sul metodo di lavoro sinora impresso dal vertice locale della coalizione uscente incapace di costruire quel senso di adesione ad un progetto unitario che invece è nell’interesse del Trentino. E di ciò certamente noi siamo grati al Sen. Divina nella differenza positiva dei nostri posizionamenti che però per noi rappresentano un valore aggiunto e non un limite.

Queste chiusure sinora stanno solo facendo un favore alla Sinistra ed evocare, come si è letto sui giornali da alcuni degli attuali vertici locali della Lega, eventuali corse separate da Fratelli d’Italia, fondate sulla presunzione di autosufficienza del centro destra senza FdI, il tutto per non condividere con il nostro partito una strategia comune sedendosi ad un tavolo comune, è la premessa di una debacle che il Trentino non merita nel momento in cui può contare sul più forte governo di centro destra nazionale che attraverso la sua premier e tutta la nostra classe dirigente ha garantito il più totale sostegno alle ragioni dell’autonomia e quindi al benessere del nostro territorio. Rinunciare a tutto questo sarebbe irresponsabile ed è la ragione per cui Fratelli d’Italia evoca il dovere della maturità politica.

Esprimiamo al senatore Divina, come alto esponente della più originale Lega del Trentino, il riconoscimento per il coraggio e la serietà con cui ha posto la questione della compattezza della coalizione di centro destra allargata evidentemente a tutte le straordinarie risorse ed energie civiche locali, come centrale e che non può essere subordinata a capricci, debolezze caratteriali personali, o incapacità di visione strategica.

Alessandro Urzì

Commissario provinciale di Fratelli d’Italia Trentino