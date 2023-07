ON. URZÌ (FDI) * CESARE BATTISTI: « STOP ALL’OLTRAGGIO DELLA SUA MEMORIA, TOTALE IRRILEVANZA DELLA SEDICENTE ORGANIZZAZIONE “RISVEGLIO TIROLESE” »

11.39 - venerdì 14 luglio 2023

“Se non fosse per la totale irrilevanza della sedicente organizzazione ‘Risveglio Tirolese’, costituita da nostalgici dell’impero austroungarico affetti da indomabile spirito di sudditanza, la presa di posizione con cui oggi si dichiara quello di Cesare Battisti un falso mito, e si colpisce con volgarità la memoria dell’irredentismo nazionale, costituirebbe un atto di brutale revisionismo storico capace di far impallidire chiunque abbia un minimo di consapevolezza delle vicende che hanno riguardato la storia del Trentino Adige Adige.

Il negare il diritto alla memoria della vicenda dolorosa dell’eroismo di Cesare Battisti, di cui è intrisa l’identità dell’intera Nazione e del Trentino, costituisce un atto di oltraggio verso -in primo luogo- lo stesso Trentino.

Come nipote di un patriota trentino (il cui nome risulta citato nella letteratura del tempo, ossia Camillo Gentilini) avverto il senso di disgusto verso un approccio ideologico frutto di un servaggio intellettuale intriso di nostalgismo, volto a rinnegare la storia dell’irredentismo e anche, più in generale, quella trentina, ad iniziare dalla figura di Alcide De Gasperi.

Anche se il gruppuscolo citato non meriterebbe menzione, intervengo per lavare un’onta che offende la cultura e la storia del Trentino e dell’Italia intera e riconsegno, subito dopo, la questione all’unico destino che merita: quello dell’oblio”.

Così in una nota l’On. Alessandro Urzì, coordinatore per Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige.