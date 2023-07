ASSEMBLEA REGIONI * PRESENZA LUPO: VICEPRESIDENTE PACCHER, « SÌ AD ORDINE DEL GIORNO, PER UN NUOVO PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO »

10.44 - venerdì 14 luglio 2023

“Azioni decise e nuovo piano nazionale per contrastare la presenza del lupo”. Via libera dell’Assemblea plenaria delle Regioni ad una mozione presentata dal vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher: “Un approvazione all’unanimità del mio documento che è avvenuta ieri sera a Palermo (nella stessa seduta e non come avviene di solito in quella successiva dopo un esame del testo) a riprova dell’importanza di questo passaggio” osserva il politico trentino.

”La conferenza delle assemblee legislative ha detto sì ad un ordine del giorno che mette sul tavolo nazionale il tema dei lupi. Nell’esporre il testo ho ricordato le difficoltà di chi svolge attività all’aria aperta sulle montagne del Lagorai, in Valsugana, in Trentino e di chi vi abita, difficoltà legate ad una presenza sempre più invasiva di questo carnivoro.

Il documento chiede che ci si attivi con sollecitudine per approvare un nuovo piano lupo, prevedendo anche misure forti come cattura e prelievo. Ho trovato grande interesse da parte degli altri presidenti e particolare appoggio da parte del collega presidente del Consiglio della Regione Toscana Antonio Mazzeo alle prese con il medesimo problema del lupo, ma non c’è dubbio che il carnivoro si stia espandendo sempre più in molte zone d’Italia” chiude Paccher.