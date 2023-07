DEGASPERI (ONDA) * AMIANTO – INTERROGAZIONE: « BYPASS FERROVIARIO E DEMOLIZIONE DELLE ABITAZIONI, LA RISPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE APSS FERRO »

10.19 - venerdì 14 luglio 2023

Interrogazione Gruppo Consiliare Onda – Bypass ferroviario: possibile presenza di amianto su uno degli edifici in demolizione.

I primi lavori di demolizione delle abitazioni e degli edifici commerciali situati nell’area di imbocco nord delle gallerie per la realizzazione del bypass ferroviario sono iniziati. Ci è stato segnalato che sulla copertura di uno di questi edifici, più precisamente l’ex omissis , sembrerebbero esserci, come da foto allegate, lastre di eternit, ovvero fibrocemento contenente amianto.

Come risaputo l’amianto è altamente nocivo alla salute e se le sue fibre vengono disperse nell’aria possono provocare asbestosi, mesotelioma o tumore ai polmoni. L’abbattimento di un edificio ricoperto di amianto avrebbe senza dubbio delle gravi conseguenze sulla salute dei lavoratori e dei cittadini trentini residenti nelle vicinanze.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. quali verifiche sono state effettuate;

2. se sia a conoscenza della situazione descritta in premessa;

3. nel caso si tratti di amianto come intenda procedere per tutelare la salute dei lavoratori e di

chi risiede nelle vicinanze.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi

RISPOSTA APSS

Egregio Dott. Enrico Menapace Dirigente Generale Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente Oggetto: interrogazione n. 4541 del 12 maggio 2023

Facciamo riferimento alla richiesta prot. n. 386528 del 22.05.2023 e forniamo, di seguito,

elementi utili ai fini della risposta all’interrogante per la parte di competenza.

In Provincia Autonoma di Trento dall’avvio del progetto di mappatura su scala provinciale

gli immobili che presentano coperture in cemento amianto vengono inseriti in un apposito elenco

dei beni contenenti amianto; tale elenco viene periodicamente aggiornato sulla scorta dei nuovi

riscontri o a seguito di segnalazioni. A ciascuna copertura presente nell’elenco, previa verifica

effettuata da personale tecnico del Dipartimento di prevenzione di APSS, è assegnato un punteggio

(indice di degrado) che stabilisce la priorità con la quale si deve intervenire per operare la messa in

sicurezza del manufatto (bonifica tramite rimozione o in alternativa, incapsulamento e

confinamento).

Rispetto alla situazione descritta, premesso che la maggior parte degli immobili che

presentano copertura in cemento amianto sono stati già mappati e pertanto sono stati ispezionati per

stabilirne l’indice di degrado, non essendo stati forniti nell’interrogazione i dettagli dell’esatta

ubicazione dell’immobile in parola non è conseguentemente possibile stabilire con certezza se lo

stesso rientri o meno tra gli edifici mappati.

Peraltro, a prescindere dalla mappatura provinciale, in qualsiasi caso di rinvenimento in un

edificio di materiali contenenti amianto (tra i quali la copertura in cemento amianto rappresenta solo

una delle tante possibilità), quando ciò si verifichi nel corso di lavori di demolizione, sussiste

l’obbligo in carico al responsabile dei lavori di provvedere, preliminarmente all’inizio della

demolizione, alla messa in sicurezza dell’edificio, affidando le operazioni di rimozione

dell’amianto a ditte specializzate e iscritte in apposito albo che, previa presentazione di uno

specifico piano di lavoro valutato dall’UOPSAL del Dipartimento di prevenzione APSS, sono

tenute a mettere in atto tutte le procedure necessarie a svolgere detti lavori nel rispetto delle norme

di sicurezza a protezione dei lavoratori addetti allo smaltimento dell’amianto, oltre ad adottare le

opportune cautele procedurali per limitare in fase cantieristica la diffusione delle fibre in atmosfera,

proteggendo quindi indirettamente anche la popolazione generale.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Ferro