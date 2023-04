PAT * PASSEGGINO MARATHON: « TERLAGO, REGISTRATE 400 ADESIONI DA PARTE DI FAMIGLIE PROVENIENTI DA TUTTA LA REGIONE »

19.36 - sabato 15 aprile 2023

Passeggino marathon: oltre 400 partecipanti in marcia sulle rive del lago.La maratona non competitiva si è tenuta oggi pomeriggio al lago di Terlago.

Famiglie, bambini, giovani, adulti, nonni e animali: tutti assieme in cammino, tra scherzi e risate, attorno al lago di Terlago, sbarrierato, e dunque accessibile, anche a passeggini, carrozzelle e ai diversamente abili per la prima edizione della Passeggino marathon, ma non è solo questo il motivo. La finalità del progetto era rendere, in via permanente, il lago “inclusivo” e accogliente per tutti e per tutte le età, dai neonati agli anziani. L’iniziativa è stata ideata e promossa dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia Autonoma di Trento con il Comune di Vallelaghi e il Distretto Famiglia Vallelaghi. La camminata si articolava lungo un percorso di 5 km: partenza dal bar “Lido 2.0” del lago, si proseguiva poi lungo la pista ciclabile fino ad entrare nel borgo di Terlago e il taglio del nastro del traguardo al punto di partenza percorrendo la strada provinciale. Al termine della manifestazione sono stati consegnati i premi alle famiglie partecipanti e festeggiato con merenda, animazione e musica per tutti.

Una bella giornata per divertirsi in famiglia godendo del lago, di un buon clima e con una spensierata festa finale, ha battezzato la prima edizione della Passeggino marathon che – promettono gli organizzatori – si ripeterà anche il prossimo anno. Registrate oltre 400 adesioni da parte di famiglie provenienti da tutta la regione e da alcuni comuni delle province di Verona e Vicenza, segno che anche iniziative come questa alimentano il benessere familiare in un Trentino che sempre più si dimostra essere “Amico delle famiglie”. Una vocazione territoriale nata grazie alla sensibilità dimostrata dalla Provincia autonoma di Trento verso politiche che volevano sostenere, con interventi mirati e lungimiranti, le famiglie, la natalità e i giovani.

Il progetto è stato ideato dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento e oggi era presente il suo dirigente Luciano Malfer: “prima edizione della maratona grazie al lavoro in sinergia con il Distretto famiglia, il Comune di Vallelaghi e il Gruppo Sportivo Fraveggio”. In conclusione Malfer ha ricordato che il progetto nasce da una comunità particolarmente sensibile e attenta alle politiche familiari, visto che il Comune Vallelaghi è certificato “Family in Trentino” ed aderisce al locale Distretto famiglia Valle dei Laghi. “Inoltre – ha detto – il percorso sarà contraddistinto dai pittogrammi “family” dedicati a fornire indicazioni specifiche alle famiglie sul dislivello, i servizi presenti, i parchi gioco e le tempistiche”.

“Ci stiamo lavorando da diversi mesi – ha esordito Lorenzo Miori sindaco del Comune Vallelaghi – . Sotto la veste di una maratona vi è la cornice accattivante di una passeggiata inclusiva, intergenerazionale, rivolta a a 360 gradi a tutti: dai passeggini per i neonati ai portatori di disabilità e agli anziani. All’interno del nostro Distretto famiglia questo evento è sicuramente il più significativo e lo vorremmo replicare anche nei prossimi anni. La scelta del lago di Terlago non è casuale: il minimo dislivello è un fattore importante e altrettanto importante è il target del lago: turismo sportivo arricchito da falesie, arrampicate, escursioni, lake-line, piste ciclabili. Per realizzare questo progetto – ha proseguito – abbiamo coinvolto varie associazioni locali, il gruppo giovani, “Inter-agiamo” composto da genitori, il gruppo anziani, la proloco, i vigili del fuoco.”

“Dopo il Covid stanno ripartendo tante iniziative per la coesione sociale – ha detto Luca Sommadossi, presidente della Comunità Valle dei Laghi – ed è importante essere qui per noi per dare visibilità a iniziative della nostra valle. Lavoriamo in un Distretto famiglia Vallelaghi che ha voglia di tornare a portare fermento con attività ed eventi sul territorio. Andiamo a valorizzare un territorio, il lago di Terlago, che è uno dei 7 laghi della nostra valle. Ogni lago ha una sua specificità ed è questa la nostra peculiare ricchezza”.

In chiusura, Mauro Bressan, presidente del Gruppo Sportivo Fraveggio: “Abbiamo sposato appieno questa iniziativa perché vogliamo promuovere lo sport a 360 gradi, non solo agonistico, ma ci rivolgiamo alle famiglie, ai nonni, in sintesi: a tutte le età. L‘evento è occasione per scoprire un angolo della nostra valle a pochi passi dalla città di Trento. Un percorso semplice che parte dal lido di Terlago, gira in senso orario su un sentiero sterrato, poi segue la ciclabile a sud e rientra passando dal borgo di Terlago e arriva nuovamente nel ritorno al lago. Sottolineo che il percorso è sbarrierato, fruibile ed è occasione di farsi conoscere nel nostro Trentino e attirare la frequentazione delle famiglie residenti e di turisti.”