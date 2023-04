“RINASCITA ROVERETO” E “ONDA” * CAMPAGNA ELETTORALE: « PRESENTATO IL PROGRAMMA, CON L’AVV. GLORIA CANESTRINI ED IL CONSIGLIERE PAT FILIPPO DEGASPERI » (PDF)

16.43 - sabato 15 aprile 2023

Questa mattina primo incontro ufficiale di campagna elettorale a Rovereto (Tn) per Rinascita e Onda. Nel pieghevole che alleghiamo alla stampa gli obiettivi pienamente condivisi con ONDA e con il suo consigliere provinciale FILIPPO DEGASPERI, con il quale negli ultimi anni abbiamo promosso interventi a sostegno delle rivendicazioni e delle proposte di molti cittadini roveretani , per la tutela del nostro territorio e lo sviluppo sostenibile della sua economia.

RINASCITA ROVERETO partecipa alle elezioni provinciali nella lista di ONDA con candidato Presidente FILIPPO DEGASPERI e capolista GLORIA CANESTRINI e diversi altri esponenti. Ad oggi sono sicuramente due le liste che formeranno la coalizione: ONDA e UNIONE POPOLARE.

Stiamo lavorando per allargare il campo ad altre liste. La coalizione è aperta ad altri contributi e liste che condividono princìpi e programmi del candidato presidente Filippo Degasperi. Questa è la sfida di Rinascita in Onda.

Non è utopia credere in una pratica politica sincera, che punti alla risoluzione organica dei problemi senza rinunciare a idee, valori sociali e culturali che sono la ragion d’essere della nostra proposta. Un nuovo modo di amministrare la cosa pubblica deve partire dalle necessità di tutti e non solo di pochi.

Solo i fatti danno credibilità alle parole e alle persone. Non le tante nar- razioni che, terminate le campagne elettorali, rimangono chiuse nel cassetto insieme ai programmi.

Per questo, ogni voto per ONDA sarà un voto utile.